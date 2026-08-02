Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: संडे को लेकर पतरातू डैम में सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: पतरातू डैम में संडे को सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। पर्यटक बारिश के बावजूद डैम और घाटी में पहुंचे, जहां उन्होंने नाव, स्पीड बोट का आनंद लिया और लेक रिसॉर्ट के पार्क में घूमे। हालांकि, फ्लोटिंग रेस्ट्रेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का मजा लेने में असफल रहे।

Ramgarh News: संडे को लेकर पतरातू डैम में सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ

Ramgarh News: पतरातू,निज प्रतिनिधि। संडे को लेकर पतरातू डैम परिसर में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। पतरातू डैम के लेक रिसॉर्ट में इंट्री गेट में सैलानियों ने एंट्री गेट में एंट्री के लिए टिकट कटाया। रिमझिम बारिश के बीच पतरातू डैम और पिठोरिया घाटी में भी काफी तादाद में पर्यटक और सैलानी पहुंचे। सैलानियों की भीड़ पतरातू डैम पहुंचकर देशी नाव, शिकारा, स्पीड बोट और शिकारा का भरपूर आनंद उठाया। सैलानी लेक रिसॉर्ट में चिल्ड्रन पार्क, पाथवे जेटी में खूब भ्रमण किया। सैलानी सेल्फी खिंचवाने के लिए खूब दिलचस्पी लिया। पतरातू पिठोरिया घाटी में भी दिन भर भीड़ लगी रही। सैलानी यहां पर पहाड़ियों के बीच जलेबी नुमा सड़क और प्राकृतिक दृश्य का नजारा लिया।

लेकिन फ्लोटिंग रेस्टूरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का मजा लेने के ललक में पहुंचे सैलानी निराश हो कर लौटे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Nature Patratu Dam Ramgarh News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।