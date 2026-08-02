Ramgarh News: संडे को लेकर पतरातू डैम में सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ
Ramgarh News: पतरातू डैम में संडे को सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। पर्यटक बारिश के बावजूद डैम और घाटी में पहुंचे, जहां उन्होंने नाव, स्पीड बोट का आनंद लिया और लेक रिसॉर्ट के पार्क में घूमे। हालांकि, फ्लोटिंग रेस्ट्रेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का मजा लेने में असफल रहे।
Ramgarh News: पतरातू,निज प्रतिनिधि। संडे को लेकर पतरातू डैम परिसर में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। पतरातू डैम के लेक रिसॉर्ट में इंट्री गेट में सैलानियों ने एंट्री गेट में एंट्री के लिए टिकट कटाया। रिमझिम बारिश के बीच पतरातू डैम और पिठोरिया घाटी में भी काफी तादाद में पर्यटक और सैलानी पहुंचे। सैलानियों की भीड़ पतरातू डैम पहुंचकर देशी नाव, शिकारा, स्पीड बोट और शिकारा का भरपूर आनंद उठाया। सैलानी लेक रिसॉर्ट में चिल्ड्रन पार्क, पाथवे जेटी में खूब भ्रमण किया। सैलानी सेल्फी खिंचवाने के लिए खूब दिलचस्पी लिया। पतरातू पिठोरिया घाटी में भी दिन भर भीड़ लगी रही। सैलानी यहां पर पहाड़ियों के बीच जलेबी नुमा सड़क और प्राकृतिक दृश्य का नजारा लिया।
लेकिन फ्लोटिंग रेस्टूरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का मजा लेने के ललक में पहुंचे सैलानी निराश हो कर लौटे।
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