Ramgarh News: पतरातू क्षेत्र में बारिश से नदी नाले उफनाए, लबालब भरे खेत खलिहान
Ramgarh News: पतरातू और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को लगातार बारिश से नदी नाले उफनाए और खेत लबालब भर गए। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और बाजारों में भीड़ कम हो गई। किसानों को धान की रोपनी में कठिनाई का सामना करना पड़ा। बिजली भी कई घंटे के लिए गई।
Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पतरातू और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को हो रहे अनवरत बारिश से नदी नाले उफनाए। खेत खलिहान भी लबालब भर गए। साथ ही अनवरत बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पतरातू प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार से ही बारिश होती रही है। इस बारिश से पतरातू का स्टेशन रोड, ब्लॉक चौक और प्रखंड मुख्यालय की ओर जाने वाली सड़क के मुहाने पर जल जमाव होने से राहगीरों को दिक्कत हुआ। जबकि लगातार बारिश होने से पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्थानीय बाजारों में खरीददार कम पहुंचे। खेतों में धान रोपनी का कार्य जोरों पर है।पानी
का असर बिजली पर भी दिखा। पतरातू और आसपास के क्षेत्रों में घंटों बिजली कटी रही। दिनों भर बारिश होने से किसान परेशान रहे। लगातार बारिश होने की वजह से मवेशियों को भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर इस बारिश से पतरातू के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के चौक-चौराहा सहित गली-कूचों में पानी गया है।पतरातू और आसपास के जमकर बारिश हुई है। जिससे क्षेत्र के छोटी-छोटी नदियों के अलावा नालों में उफान आ गया। जानकारी देते हुए प्रखंड कृषि पदाधिकारी रंजीत कुमार रजक ने बताया कि पतरातू क्षेत्र में मंगलवार से लेकर बुधवार की सुबह तक 26 एमएम बारिश हुई है। किंतु बुधवार दोपहर को हुई बारिश से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पतरातू क्षेत्र में लगभग एमएम बारिश हुई है।जबकि पतरातू डैम का जलस्तर 1320.5 रेडियस लेवल तक पहुंच गया है। टोकीसूद और पतरातू रेलवे कॉलोनी के निकट दामोदर नद के जलस्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ है।
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