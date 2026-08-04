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Ramgarh News: 26 आवेदन प्राप्त व 18 मामलों का मौके पर हुआ समाधान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: कुजू में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा एक उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्मार्ट मीटर, बिजली बिल गड़बड़ी, और सौर ऊर्जा कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं का निवारण किया गया। कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 18 का समाधान मौके पर ही किया गया।

Ramgarh News: 26 आवेदन प्राप्त व 18 मामलों का मौके पर हुआ समाधान

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के निर्देशानुसार विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, कुजू की ओर से मंगलवार को उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं, बिजली बिल में गड़बड़ी, खराब मीटर बदलने और सौर ऊर्जा (सोलर) कनेक्शन से जुड़ी जानकारी सहित शिकायतों का निवारण किया गया। शिविर में उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान का प्रयास किया गया। इस दौरान कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 18 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया गया।

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शिविर में सहायक विद्युत अभियंता प्रभाष कुमार, तकनीकी सहायक राजू बेदिया (रांची रोड), तकनीकी सहायक सौरव कुमार (रांची रोड), सत्येंद्र कुमार, अमन रवानी, मुजाहिर हुसैन सहित विभाग के अन्य कर्मी उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से बिजली संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ऐसे शिविरों का लाभ उठाने और समय पर अपनी शिकायत दर्ज कराने की अपील की।

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