Ramgarh News: गरगाली में 40.14 करोड़ से बनेगा डिग्री कॉलेज, हजारों विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
Ramgarh News: मांडू प्रखंड के गरगाली में 40 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने पर छात्र-छात्राओं में खुशी है। यह कॉलेज क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर जाने से रोकेगा। विधायक निर्मल महतो ने इस परियोजना को शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया।
Ramgarh News: मांडू।निज प्रतिनिधि मांडू प्रखंड के गरगाली में 40 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से डिग्री कॉलेज भवन का निर्माण होगा। राज्य सरकार की कैबिनेट से कॉलेज निर्माण की योजना को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के विद्यार्थियों और ग्रामीणों में खुशी है। कॉलेज के निर्माण से मांडू, डाड़ी और चुरचू प्रखंड समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से डिग्री कॉलेज की मांग की जा रही थी। मांडू चट्टी, मांडूडीह पंचायत सहित आसपास के ग्रामीणों की मांग को राज्य सरकार के समक्ष लगातार रखा गया।
इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप गरगाली में कॉलेज निर्माण की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाली साबित होगी।विधायक ने कहा कि वर्तमान में विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई के लिए रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और रांची जाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बाहर रहकर पढ़ाई करना मुश्किल होता है। कॉलेज बनने से विद्यार्थियों का समय और खर्च दोनों बचेंगे।
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