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Ramgarh News: उपप्रमुख ने सामुदायिक भवन बनाने के लिए आभार व्यक्त किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: डाड़ी प्रखंड उपप्रमुख सुमन देवी ने हनुमान चौक में सामुदायिक भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने विधायक निर्मल महतो और जीएम का आभार व्यक्त किया। पहले भुइयां टोली में सामुदायिक भवन का चयन किया गया था, लेकिन पंचायतवासियों के सुझाव पर हनुमान चौक में निर्माण कराने का निर्णय लिया गया।

Ramgarh News: उपप्रमुख ने सामुदायिक भवन बनाने के लिए आभार व्यक्त किया

Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। डाड़ी प्रखंड उपप्रमुख सुमन देवी ने हनुमान चौक में सामुदायिक भवन निर्माण का शिलान्यास करने के लिए विधायक और जीएम के प्रति आभार प्रकट किया है। उपप्रमुख ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो और अरगड्डा जीएम के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभ में गिद्दी ख पंचायत स्थित भुइयां टोली में सामुदायिक भवन बनाए जाने के लिए जगह का चयन किया गया था। जो सभी पंचायत वासियों के लिए सुविधाजनक नहीं था। इसके बाद वह पंचायत वासियों के संयुक्त हस्ताक्षर का पत्र अरगड्डा जीएम, विधायक और सांसद को पत्र देकर भुइयां टोली के बदले हुनुमान चौक या गांधी चौक ट्रांसफार्मर के पास सामुदायिक भवन बनाने की मांग किया था।

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ऐसे में हनुमान चौक में निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाना सही है।

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