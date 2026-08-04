Ramgarh News: उपप्रमुख ने सामुदायिक भवन बनाने के लिए आभार व्यक्त किया
Ramgarh News: डाड़ी प्रखंड उपप्रमुख सुमन देवी ने हनुमान चौक में सामुदायिक भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने विधायक निर्मल महतो और जीएम का आभार व्यक्त किया। पहले भुइयां टोली में सामुदायिक भवन का चयन किया गया था, लेकिन पंचायतवासियों के सुझाव पर हनुमान चौक में निर्माण कराने का निर्णय लिया गया।
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। डाड़ी प्रखंड उपप्रमुख सुमन देवी ने हनुमान चौक में सामुदायिक भवन निर्माण का शिलान्यास करने के लिए विधायक और जीएम के प्रति आभार प्रकट किया है। उपप्रमुख ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो और अरगड्डा जीएम के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रारंभ में गिद्दी ख पंचायत स्थित भुइयां टोली में सामुदायिक भवन बनाए जाने के लिए जगह का चयन किया गया था। जो सभी पंचायत वासियों के लिए सुविधाजनक नहीं था। इसके बाद वह पंचायत वासियों के संयुक्त हस्ताक्षर का पत्र अरगड्डा जीएम, विधायक और सांसद को पत्र देकर भुइयां टोली के बदले हुनुमान चौक या गांधी चौक ट्रांसफार्मर के पास सामुदायिक भवन बनाने की मांग किया था।
ऐसे में हनुमान चौक में निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाना सही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।