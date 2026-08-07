Ramgarh News: प्रखंड कर्मियों ने शोक सभा का आयोजन किया
Ramgarh News: डाड़ी प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। बरकट्ठा प्रखंड में कार्यरत प्रशांत तिर्की की बीमारी से असामयिक मौत पर दो मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। सचिव हरीहर प्रसाद सहित कई लोगों ने उनके कार्य की सराहना की।
Ramgarh News: गिद्दी, निज प्रतिनिधि। डाड़ी प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को शोक सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम में शोकसभा में उपस्थित प्रखंड कर्मियों ने बरकट्ठा प्रखंड में कार्यरत प्रशांत तिर्की के बीमारी से असामयिक मौत होने पर दो मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया गया। इसके बाद उपस्थित लोगों ने उनके कार्य प्रणाली की सराहना किया। शोक व्यक्त करने में सचिव हरीहर प्रसाद, मनबोध महतो, लाल बहादुर महथा, शक्ति राम बेदिया, मंजीत सिंह, अरुण कुमार यादव, स्वेता रानी, निशा कुमारी, प्रमोद कश्यप शामिल थे।
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