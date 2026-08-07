Ramgarh News: शोकाकुल बिरहोर परिवार को विधायक प्रतिनिधि ने दी सहायता
Ramgarh News: ग्राम सुगिया की बिरहोर समुदाय की रिंकी देवी का आकस्मिक निधन 3 अगस्त को हुआ। उनके परिवार में शोक की लहर है। विधायक तिवारी महतो के प्रतिनिधि ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। अंतिम संस्कार में 50 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया गया।
Ramgarh News: मांडू, निज प्रतिनिधि। ग्राम सुगिया निवासी बिरहोर समुदाय की रिंकी देवी का तीन अगस्त को आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वह अपने पीछे पति संतोष बिरहोर समेत अन्य परिजनों को छोड़ गई हैं। असामयिक निधन से उनके चाचा अशोक बिरहोर सहित पूरा परिवार गहरे सदमे में है।मांडू विधायक तिवारी महतो के निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि बालेश्वर भुइयां ने शुक्रवार को शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दिवंगत रिंकी देवी के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस दुख की घड़ी में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। अंतिम संस्कार एवं क्रियाकर्म में सहयोग के लिए प्रतिनिधि की ओर से परिवार को 50 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया गया।इस
दौरान रविन्द्र कुमार मुर्मू और बबलू बिरहोर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया तथा जरूरत के समय हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। मौके पर परिजनों ने सहयोग के लिए आभार जताया।उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।
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