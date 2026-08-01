Ramgarh News: जनस्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता, पूरे दुलमी प्रखंड में चलेगा ब्लीचिंग पाउडर अभियान : सुधीर मंगलेश

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि। दुलमी प्रखंड अंतर्गत सीरु पंचायत के प्रियातु चौक व आसपास के क्षेत्रों में विधायक ममता देवी के निर्देश पर दुलमी प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष सह कांग्रेस प्रवक्ता एवं जिला मीडिया चेयरमैन सुधीर मंगलेश के नेतृत्व में दर्जनों सार्वजनिक कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डाला गया। इस अवसर पर सुधीर मंगलेश ने कहा कि बरसात के मौसम में जलजनित एवं मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य से सार्वजनिक कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चलाया जाएगा।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि बरसात के दिनों में अपने घर एवं आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखें तथा कहीं भी गंदा पानी जमा न होने दें, क्योंकि इससे मच्छरों के पनपने और विभिन्न संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है।उन्होंने लोगों से पीने के लिए यथासंभव उबला हुआ या गर्म पानी का ही उपयोग करने तथा स्वच्छता संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करने की अपील की। सुधीर मंगलेश ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और विधायक ममता देवी के निर्देश पर पूरे क्षेत्र में इस तरह के जनहितकारी अभियान लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए विधायक ममता देवी एवं सुधीर मंगलेश के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर युगल किशोर महतो, सपूत कुमार, बबलू कुमार, विनोद कुमार, शिशुपाल कुमार, बिरसा कुमार, सुनील करमाली, नटवर करमाली, नीरज करमाली सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।