Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: एजेकेएसएस सीसीएल कुजू क्षेत्रीय कमेटी पुनर्गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: मांडू विधायक तिवारी महतो ने कुजू क्षेत्रीय कमिटी की बैठक में चर्चा की कि बेबजह हाजरी करने वालों की सजा होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि बंद पड़े पुंडी कोलियरी को छह महीने में चालू किया जाएगा और मेडिकल कॉलेज की मांग की। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी।

Ramgarh News: एजेकेएसएस सीसीएल कुजू क्षेत्रीय कमेटी पुनर्गठित

Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। बेबजह हाजरी काटने वाले की हाथ काट दी जाएगी। श्रमिकों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा संघ हमेशा खड़ा रहेगा।  उक्त बातें मांडू विधायक तिवारी महतो ने तोपा परियोजना ऑफिसर्स क्लब में बुधवार को आयोजित अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ कुजू क्षेत्रीय कमिटी की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि कहा। उन्होंने सीसीएल के भ्रष्ट अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे पास लाठी और मिठाई दोनों है, जो अधिकारी ईमानदारी से काम करेंगे, उनके साथ वे मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें: राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन कुजू क्षेत्रीय कमेटी की बैठक तोपा में आयोजित 

मजदूरों की समस्याएं

मजदूरों हितों से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने घोषणा किया कि बंद पड़े पुंडी कोलियरी को हर हाल में छह माह के भीतर चालू किया जाएगा। वहीं क्षेत्र में सीसीएल, टाटा व अडानी के कोलियरी से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग की। अन्यथा एक भी कोयला बाहर न जाने देने की चेतावनी दी। इस अवसर पर दोबारा क्षेत्रीय सचिव बने रामभजनलाल महतो ने कहा कि पूरी निष्हठा और सबों का साथ लेकर संघ को कुजू क्षेत्र में पहले पायदान पर लाएंगे। कहा ईमानदारी पूर्वक किये गये कार्यों का नतीजा है कि मुझे पुनः दायित्व सौंपा गया। संघ के विश्वास पर खरा उतरते हुए मजदूर हितों को सर्वोपरि रखते हुए कोलियरी मजदूर का हर सुख दुःख का सहभागी बनेंगे।  बैठक की अध्यक्षता तोपा शाखा अध्यक्ष तेजलाल महतो व संचालन क्षेत्रीय सचिव राम भजन लाल महतो ने की।  बैठक में बतौर विशिष्ट अतिथि संघ के महासचिव सतीश सिन्हा व हेमलाल महतो उपस्थित रहे।  बैठक में महासचिव ने पुरानी कमेटी का पुनर्गठन किया। इसमें तेजनाथ महतो क्षेत्रीय अध्यक्ष व रामभजनलाल महतो को पुनः क्षेत्रीय सचिव बनाए गए। संघ के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत की। तत्पश्चात विधायक, महासचिव समेत सदस्यों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया।

बैठक में उपस्थित लोग

मौके पर रणधीर सिंह, शशि कुमार, एतवारी मांझी, दामोदर महतो, दुबराज महतो, संजय राम, अनिल महतो, राजेश महतो, मो नईम, ज्ञानी महतो, अरविंद कुमार, सुरेश महतो, चंदन कुमार, सूबेदार महतो, सुखदेव, संजय कुमार, लौकी महतो, उर्मिला देवी, शारदा देवी, मुनि देवी, फूलमती देवी, जितन महतो, फागू महतो, जोधन महतो, विजय कुमार समेत काफी संख्या में सदस्य मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

किस विधायक ने बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया?
मांडू विधायक तिवारी महतो ने बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Medical College Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।