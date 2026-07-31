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Ramgarh News: सयाल कॉलोनी में जल्द होगी गंदगी की सफाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: उरीमारी में सयाल कॉलोनियों में गंदगी की सफाई के लिए सिविल विभाग और श्रम संगठन ने निरीक्षण किया। कई स्थानों पर नालियों में गंदगी और सफाई में कमी पाई गई। बारिश के मौसम में मच्छरों और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। प्रबंधन से जल्द सफाई अभियान शुरू करने की मांग की गई।

Ramgarh News: सयाल कॉलोनी में जल्द होगी गंदगी की सफाई

Ramgarh News: उरीमारी, निज प्रतिनिधि। सयाल की कॉलोनियों में फैली गंदगी की सफाई होगी। इसको लेकर शुक्रवार को सिविल विभाग के अधिकारियों और श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रिंस रोड, आजाद रोड, पुराना पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, स्टॉफ कॉलोनी, सयाल दुर्गा मंडप, शिवाजी रोड तथा पीपल सेंटर कॉलोनी आदि कॉलोनियों का जायजा लिया। निरीक्षण में अधिकांश स्थानों पर नालियों में गंदगी जमा होने और कॉलोनियों में सफाई की कमी सामने आई। यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान में बरसात का मौसम होने के कारण मच्छरों एवं संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में कॉलोनियों और नालियों की नियमित एवं व्यापक सफाई कराना जरूरी है।

उन्होंने प्रबंधन से शीघ्र सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने की मांग की। बताया गया कि सफाई का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद महाप्रबंधक इसकी जांच करेंगे। निरीक्षण में प्रबंधन की ओर से सयाल परियोजना के सिविल इंजीनियर चंदन कुमार एवं ओवरसियर कविन कुमार, यूनियन की ओर से सीसीएल वेलफेयर बोर्ड सदस्य सतीश सिन्हा, क्षेत्रीय वेलफेयर बोर्ड सदस्य संजय शर्मा, अर्जुन सिंह, विनोद कुमार आदि शामिल थे।

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