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Ramgarh News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेमरा दौरे को लेकर अभेद्य सुरक्षा, पूरा कार्यक्रम सात जोन में बांटा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 4 अगस्त के दौरे के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने कार्यक्रम को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है और हर क्षेत्र में चिंतनशील सुरक्षा तैनात की गई है।

Ramgarh News: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेमरा दौरे को लेकर अभेद्य सुरक्षा, पूरा कार्यक्रम सात जोन में बांटा गया

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 4 अगस्त को गोला प्रखंड के लुकैयाटांड़-नेमरा दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम को पूरी तरह सुरक्षित और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है। इसलिए कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, सड़क मार्ग और आसपास के इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और जवानों को सुबह आठ बजे तक अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंचने तथा मुख्यमंत्री के प्रस्थान के बाद स्थिति सामान्य होने तक वहीं तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे कार्यक्रम को सात जोन में विभाजित किया गया है। इनमें हेलीपैड एवं प्रतिमा अनावरण स्थल, मुख्य मंच क्षेत्र, शहीद स्थल एवं परिसंपत्ति वितरण स्थल, दर्शक दीर्घा, वीआईपी और मीडिया गैलरी, आम लोगों के पंडाल, प्रवेश द्वार व स्टॉल, कार्यक्रम स्थल नेमरा, रूट लाइनिंग तथा पार्किंग स्थल एवं सभी ड्रॉप गेट शामिल हैं। प्रत्येक जोन में अलग-अलग दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल एवं लाठी बल की तैनाती की गई है。

मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा

मुख्यमंत्री के काफिले के लिए वार्निंग कार, पायलट वाहन, बुलेटप्रूफ वीआईपी कार, तीन स्कॉर्ट वाहन, स्पेयर कार, एंबुलेंस और टेलकटर वाहन की व्यवस्था की गई है। पूरे कारकेड की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। मार्ग में किसी भी प्रकार के जाम या अवरोध को तत्काल हटाने के लिए विशेष पुलिस दल तैनात रहेगा। हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल और मुख्यमंत्री के संभावित आवागमन मार्ग की डॉग स्क्वायड, डीएसएमडी और विशेष शाखा की टीमों से एंटी सबोटाज जांच कराई जाएगी। सड़क मार्ग के दोनों ओर लगभग 300 गज तक के क्षेत्र को पहले से सैनिटाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री को माला पहनाने अथवा उनके निकट जाने वाले सभी लोगों की भी सुरक्षा जांच अनिवार्य होगी। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर के उतरने और उड़ान भरने के समय 500 गज के फनल एरिया में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ऊंची इमारतों और पेड़ों पर भी सुरक्षा बलों की विशेष निगरानी रहेगी। वहीं हेलीपैड पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। भीड़ के बीच निगरानी के लिए आठ पुलिसकर्मी सादे लिबास में तैनात रहेंगे। जबकि आठ जवान रस्सी के साथ भीड़ नियंत्रण और वीआईपी सुरक्षा में लगाए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को काला झंडा, काला कपड़ा, काला गमछा या विरोध प्रदर्शन से जुड़ी सामग्री लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। संदेह होने पर गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के काफिले के साथ एंबुलेंस, चिकित्सक और आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं रहेंगी। मुख्यमंत्री का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होने के कारण इसी रक्त समूह के दो पुलिसकर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। कार्यक्रम स्थल पर खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड सेफ्टी टीम और चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे।

अन्य व्यवस्थाएं एवं निर्देश

इसके अलावा बिजली, पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई और हाई-स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष, सभी थानों और कारकेड वाहनों के बीच लगातार वायरलेस संपर्क बनाए रखा जाएगा। संयुक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मी के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पूरे क्षेत्र में लगातार गश्त, खुफिया निगरानी और यातायात प्रबंधन जारी रहेगा।

सामान्य प्रश्न

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था कब की गई?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दौरे के लिए सुरक्षा व्यवस्था 4 अगस्त को की गई।
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