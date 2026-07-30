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Ramgarh News: छावनी सीईओ ने किया ट्रैकर स्टैंड का औचक निरीक्षण,व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: अच्छी खबर - छावनी सीईओ ने किया ट्रैकर स्टैंड का औचक निरीक्षण,व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश - दुकानदारों और वाहन चालकों को दिए सख्त निर्देश -​यात्री श

Ramgarh News: छावनी सीईओ ने किया ट्रैकर स्टैंड का औचक निरीक्षण,व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश

Ramgarh News: ​ रामगढ़, नगर प्रतिनिधि छावनी परिषद के सीईओ ने गुरुवार की शाम स्थानीय ट्रैकर स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीईओ ने स्टैंड की यातायात व्यवस्था, वाहनों को खडे करने,साफ-सफाई और दुकानों के रखरखाव को लेकर विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। ​निरीक्षण के दौरान सीईओ ने ट्रैकर स्टैंड पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों पर नाराजगी जताई। उन्होंने वाहन चालकों को निर्धारित सीमा के भीतर ही क्रमबद्ध तरीके से वाहन खड़े करने की सख्त हिदायत दी। ताकि आम लोगों और यात्रियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय दुकानदारों को भी अपनी दुकानें व्यवस्थित रखने और अतिक्रमण न करने का निर्देश दिया।

सीईओ ने स्टैंड परिसर में ​कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिए। साफ-सफाई पर विशेष जोर देते हुए सीईओ ने दुकानदारों और चालकों को स्टैंड परिसर में कचरा न फैलाने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ छावनी अधिनियम धारा 289 के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों को डस्टबिन का उपयोग करने और परिसर को स्वच्छ रखने में योगदान देने को कहा गया। दुकानों के निर्धारित सीमा पर बैरियर लगाने का भी निर्देश दिऐ। निरीक्षण के दौरान पुरानी ​बस पड़ाव में नए यात्री शेड निर्माण स्थल का जायजा लिया। आधुनिक यात्री शेड निर्माण योजना पर चर्चा की। ट्रैकर स्टैंड निरीक्षण के क्रम में सीईओ पुरानी बस पड़ाव पहुंचे।जहां उन्होंने सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था की जानकारी लिए। शौचालय संचालक को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।इस के बाद ध्वस्त किए गए पुराना यात्री शेड स्थल का जायजा लिया। उन्होंने यात्री सेड संबधित प्रस्तावित निर्माण कार्य की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यात्री शेड बनने से यहां आने-जाने वाले यात्रियों को धूप और बारिश से बड़ी राहत मिलेगी।

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