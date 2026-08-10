Ramgarh News: रोड सेल चालू करने को लेकर प्रबंधन को दिया आवेदन
Ramgarh News: सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र की परियोजना में सोमवार को रोड सेल संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में परियोजना से प्रभावित ग्रामीण मजदूरों ने रोड सेल चालू करने की मांग की। पिछले तीन महीने से रोड सेल बंद होने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। मांग पत्र सौंपा गया है ताकि रोड सेल फिर से चालू किया जा सके।
Ramgarh News: केदला, निज प्रतिनिधि। सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र की झारखंड उत्खनन परियोजना में चलने वाली रोड सेल संचालन समिति ने सोमवार को परियोजना के कांटा घर के पास एक बैठक आयोजन किया। बैठक के बाद स्थानीय प्रबंधन को रोड सेल चालू करने के लिए मांग पत्र दिया गया। बैठक में परियोजना से विस्थापित, प्रभावित लइयो, गोसी, रहावन, पचमो, इचाकडीह सहित आस पास के ग्रामीण मजदूरों के प्रतिनिधि और लिफ्टर शामिल थे। बैठक में लोगों ने कहा कि प्रबंधन कोयला का ग्रेड का हवाला देकर पिछले तीन माह से रोड सेल को बंद कर रखा है। रोड सेल बंद होने से इस पर आश्रित हजारों लोगों के बीच आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है।
वहीं आने वाले महिनों में हिन्दुओं का कई छोटे बड़े त्योहार सर पर है।ऐसे में लोग अपने परिवार और बाल बच्चों को उनकी जरुरतों को कैसे पुरा करेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रोड सेल चालू करने के लिए प्रबंधन को आवेदन दिया जाए। वहीं प्रबंधन से मांग किया जाए की कोयला का कोई भी ग्रेड हो उसे हर हाल में रोड सेल में होगा। आपसी सहमति बनने के बाद सेल समिति ने प्रबंधन का मांग पत्र सौपा। मौके पर लालदेव महतो, प्रमोद महतो, रंजीत सिंह, राजेश रजवार, सुखदेव महतो, अमित सिंह, महादेव महतो, निर्मल महतो, जानकी रजवार, मनोज महतो, जगमोहन महतो, हिरालाल महतो, लालमनी महतो, नरेश महतो, विजय सिंह, जगरन्नाथ महतो, पंकज सिंह, विजय महतो, जुमन अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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