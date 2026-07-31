Ramgarh News: भुरकुंडा में एक ही रात दो दुकानों में चोरी
Ramgarh News: भुरकुंडा बाजार में बुधवार रात दो दुकानों में चोरी हुई। चोर ने एडवेस्टेज की छत तोड़कर मनोज भदानी जेनरल स्टोर से 10-12 हजार और नईम खान की मुर्गा-अंडा दुकान से लगभग 1 हजार रुपये चुराए। इस घटना से स्थानीय व्यवसायी भयभीत हैं और पुलिस से गश्ती बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। भुरकुंडा बाजार के दो दुकानों में बुधवार रात्रि चोरी की घटना हुई। चोर एडवेस्टेज की छत तोड़कर दोनों दुकान में दाखिल हुए और गल्ले में रखा नगद पैसा चुरा कर फरार हो गए। चोरी की घटना मनोज भदानी जेनरल स्टोर और नईम खान के मुर्गा-अंडा दुकान में हुई। जेनरल स्टोर के संचालक मनोज भदानी के अनुसार उनकी दुकान से नगद 10-12 हजार रुपए की चोरी हुई है। वहीं मुर्गा-अंडा की दुकान चलाने वाले नईम खान के अनुसार चोर ने गल्ले में रखा करीब एक हजार रुपया चुराया है। इधर एक ही रात दो दुकानों में हुई चोरी की घटना से स्थानीय व्यवसायी भयभीत हैं।
लोगों ने पुलिस से बाजार क्षेत्र के गश्ती बढ़ाने की मांग की है।
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