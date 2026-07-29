Ramgarh News: युवक की हत्या से सनसनी, गर्दन और शरीर पर मिले कई जख्म के निशान

Ramgarh News: सुनसान रास्ते पर मिला शव, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड ने जुटाए साक्ष्य नशे, पुरानी रंजिश और अन्य बिंदुओं पर जांच रामगढ़, एक प्रतिनिधि। रामगढ़ थ

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। रामगढ़ थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी बगीचा से दामोदर नदी जाने वाले सुनसान रास्ते पर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान छावनी परिषद के ओडी एरिया स्थित वैष्णो मंदिर के समीप रहने वाले सुमित अग्रवाल पिता स्व.संतोष अग्रवाल के रूप में हुई है। शव के गर्दन, सर के पिछले हिस्से और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई गहरे जख्म के निशान मिले हैं। जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विभिन्न बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है।

घटना की सूचना घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना प्रभारी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद डीएसपी मुख्यालय अकरम रजा भी घटनास्थल पहुंचे और जांच का जायजा लिया। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने के लिए रांची से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से रक्त के नमूने सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। वहीं हजारीबाग से सीआईडी की डॉग स्क्वायड टीम ने भी घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र की जांच की। पुलिस के अधिकारी दिनभर आसपास के मोहल्लों और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते रहे ताकि वारदात से जुड़े अहम सुराग मिल सकें। घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि मंगलवार रात लगभग नौ से दस बजे के बीच बगीचा की ओर से लड़ाई-झगड़े जैसी आवाजें सुनाई दी थीं। हालांकि उस समय तेज बारिश हो रही थी। इसलिए अधिकांश लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसी दौरान सुमित की हत्या की गई होगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के समय और हत्या के तरीके की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। पुलिस जांच के दौरान शव से कुछ दूरी पर मृतक की शर्ट बरामद हुई। जिसके पास खून जैसे निशान भी मिले। वहीं कुछ दूरी पर उसकी चप्पल भी पड़ी मिली। इन परिस्थितियों से आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले घटनास्थल पर संघर्ष हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सभी साक्ष्यों को जब्त कर उनकी वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस मिली सूचना के आधार पर संदिग्धों के घर ताबिश भी दे रही है।

स्थानीय लोगों का बयान स्थानीय लोगों के अनुसार मंगलवार शाम को सुमित अग्रवाल की कुछ युवकों के साथ कहासुनी और नोकझोंक भी हुई थी। पुलिस इस जानकारी की भी पड़ताल कर रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि सुमित की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी गायब हैं। ऐसे में पुलिस हत्या के साथ लूट, आपसी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को भी जांच के दायरे में रखकर आगे बढ़ रही है। जिस स्थान पर वारदात हुई वह न्यू कॉलोनी बगीचा से दामोदर नदी जाने वाला रास्ता है। रात के समय यह इलाका अंधेरे में डूबा रहता है और लगभग सुनसान हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र लंबे समय से नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा बना हुआ है। यहां नशे के इंजेक्शन, गांजा और अन्य मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री होने की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं। लोगों का कहना है कि रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। जिससे आसपास रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इलाके में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है।

पुलिस की कार्रवाई स्थानीय लोगों के अनुसार सुमित अग्रवाल पहले भी नशे के इंजेक्शन बेचने सहित अन्य कई आरोप में जेल जा चुका था। पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, संपर्कों और हाल की गतिविधियों की भी जांच कर रही है। समाचार लिखे जाने तक मृतक के परिजनों की ओर से हत्या के संबंध में थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया था। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद विधिसम्मत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। घटना के बाद मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जाता है कि सुमित अग्रवाल की कुछ वर्ष पहले ही शादी हुई थी और उसका एक छोटा बच्चा भी है। युवक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। शाम लगभग 5:00 बजे सुमित अग्रवाल का स्थानीय मुक्तिधाम घाट पर दामोदर नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया।

क्या कहते हैं डीएसपी डीएसपी मुख्यालय अकरम रजा ने बताया कि प्रथम दृष्टा मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। एफएसएल और डॉग स्क्वायड की मदद ली गई है तथा आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस सभी संभावित बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।