Ramgarh News: अजय कुमार मिश्रा बने ब्रह्मर्षि परिषद रामगढ़ के नए अध्यक्ष

Ramgarh News: रामगढ़ में ब्रह्मर्षि परिषद की वार्षिक आमसभा आयोजित की गई, जिसमें अजय कुमार मिश्रा को नया अध्यक्ष चुना गया। दिवाकर सिंह को सचिव और प्रसन्नजीत सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। आमसभा में सदस्य ने निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद शर्मा की सराहना की और नए पदाधिकारियों का स्वागत किया।

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि अशेश्वर सिंह ब्रह्मर्षि धर्मशाला में रविवार को ब्रह्मर्षि परिषद रामगढ़ की वार्षिक आमसभा आयोजित की गई।

अध्यक्ष और सचिव का चुनाव आमसभा में सर्वसम्मति से अजय कुमार मिश्रा को ब्रह्मर्षि परिषद रामगढ़ का नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं दिवाकर सिंह को सचिव और प्रसन्नजीत सिंह उर्फ मिशु को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। तीनों पदाधिकारियों के नामों का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया।

बैठक की अध्यक्षता आमसभा की अध्यक्षता निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद शर्मा ने की, जबकि संचालन परिषद के संरक्षक डॉ संजय सिंह ने किया। बैठक में मुख्य रूप से ब्रह्मर्षि परिषद रामगढ़ के जिला अध्यक्ष के चुनाव, संगठन के विस्तार के लिए पुनर्गठन और अशेश्वर सिंह ब्रह्मर्षि धर्मशाला के सफल संचालन के लिए समिति गठन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

निवर्तमान अध्यक्ष की सराहना आमसभा में उपस्थित सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद शर्मा के कार्यकाल की सराहना की। इस दौरान रविंद्र प्रसाद शर्मा ने अपने कार्यकाल का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनका कार्यकाल काफी लंबा हो गया है, इसलिए अब नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए। उन्होंने भावुक होकर कहा कि समाज ने उन्हें जो प्रेम, स्नेह और सम्मान दिया है, उसे वे जीवनभर नहीं भूलेंगे।

नए अध्यक्ष का समर्थन इसके बाद निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद शर्मा ने अध्यक्ष पद के लिए अजय कुमार मिश्रा के नाम का प्रस्ताव रखा। आमसभा में मौजूद सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अजय कुमार मिश्रा को नया अध्यक्ष निर्वाचित किया। इसी क्रम में नवल शर्मा ने सचिव पद के लिए दिवाकर सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भी आमसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद शर्मा ने कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रसन्नजीत सिंह उर्फ मिशु के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भी सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

सदस्यों की अपेक्षाएँ आमसभा को संबोधित करते हुए संरक्षक आरवी ठाकुर, सीपी संतन, बीएन सिंह, मुकुंद तिवारी और रंजीत पांडेय समेत अन्य सदस्यों ने निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र प्रसाद शर्मा के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा से भी उम्मीद जताई कि वे आगे इसी तरह समाज और धर्मशाला के विकास एवं संचालन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। बैठक के अंत में निर्वतमान कोषाध्यक्ष विभन सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आमसभा में मुख्य रूप से भू-दाता परिवार के अनमोल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, जय नंदन शर्मा, जीएस राय, नवल किशोर शर्मा, संत सिंह, अशोक सिंह, सुरेंद्र शर्मा, मनोज राय, रामसेवन शर्मा, शैलेश कुमार चौधरी, वीरेंद्र झा, सत्येंद्र सिंह, नित्यानंद, अंजन सिंह, पंकज सिंह, दिनेश कुमार, आनंद कुमार, गौरव प्रधान, प्रदीप सिंह, परमानंद सिंह, वृंदावन सिंह, शालिग्राम सिंह, लोकेश सिंह, भारत लाल गोसाई, गिरजा सिंह, हरे कृष्णा शर्मा, हरे राम शर्मा, अनुज शर्मा, उमाकांत शुक्ला, पिंटू शर्मा, शशि सिंह, संजय सिंह, संजय सिन्हा, मुकुल कुमार, शंभूनाथ शर्मा, अवधेश कुमार ठाकुर, नवल किशोर पांडेय, पिंटू सिंह, सुशील कुमार ठाकुर, रंजीत कुमार सिंह, रजनीकांत, रितेश कश्यप सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

फोटो रामगढ़ : 04 : ब्रह्मर्षि परिषद रामगढ़ की वार्षिक आमसभा विचार व्यक्त करते डॉ संजय प्रसाद सिंह और मंचासीन वरीय पदाधिकारी

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