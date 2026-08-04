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Ramgarh News: ई-चालान व्यवस्था के विरोध में भवन प्रमंडल की 22 योजनाओं का टेंडर बहिष्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: खनिज संपदा के उपयोग वाले सरकारी कार्यों में ई-चालान अनिवार्य किए जाने के विरोध में रामगढ़ जिला संवेदक संघ का आंदोलन तेज हो गया है। संघ के आह्वान पर म

Ramgarh News: ई-चालान व्यवस्था के विरोध में भवन प्रमंडल की 22 योजनाओं का टेंडर बहिष्कार

Ramgarh News: रामगढ़, हमारे प्रतिनिधि। खनिज संपदा के उपयोग वाले सरकारी कार्यों में ई-चालान अनिवार्य किए जाने के विरोध में रामगढ़ जिला संवेदक संघ का आंदोलन तेज हो गया है। संघ के आह्वान पर मंगलवार को भवन प्रमंडल, रामगढ़ की निविदा संख्या 18 एवं 19/2026-27 के तहत कुल 22 योजनाओं के टेंडर का बहिष्कार किया गया। विरोध के स्वरूप एक भी संवेदक ने किसी भी योजना के लिए निविदा आवेदन जमा नहीं किया। संवेदक संघ का कहना है कि खनन विभाग के सचिव द्वारा सरकारी कार्यों में खनिज संपदा पर ई-चालान की अनिवार्यता लागू किए जाने के बाद ई-चालान उपलब्ध नहीं होने से संवेदकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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इसके कारण सरकारी विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर पूर्व में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन भी किया गया था और सरकार से व्यवस्था में सुधार की मांग की गई थी। मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण टेंडर बहिष्कार का निर्णय लिया गया। संवेदकों ने दावा किया कि रामगढ़ जिला संवेदक संघ के आह्वान पर टेंडर बहिष्कार पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने कहा कि जब तक ई-चालान की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। मौके पर संवेदक संघ के अध्यक्ष पंकज प्रसाद तिवारी, सचिव दयासागर प्रसाद, जितेंद्र कुमार, लालबिहारी महतो, मानोज कुमार महतो, संजय गुप्ता, संतोष कुमार, अकील अहमद, रामसेवक यादव, सिद्धेश्वर प्रसाद, सज्जाद खान, तरुण यादव सहित दर्जनों संवेदक उपस्थित थे।

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