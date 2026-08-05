Ramgarh News: भारतीय जनता पार्टी बड़कागांव विधानसभा स्तरीय पाठशाला संपन्न

Ramgarh News: पतरातू, निज प्रतिनिधि। पीटीपीएस स्थित विधायक रोशन लाल चौधरी के आवासीय कार्यालय में बुधवार को भाजपा का बड़कागांव विधानसभा स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।बैठक का संचालन शैलेंद्र पटेल और धन्यवाद ज्ञापन पतरातू मंडल अध्यक्ष रंजन भगत ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुभारंभ किया गया । इस कार्यशाला में पार्टी को सशक्त और धारदार बनाने की योजना बनी साथ ही साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई ।बैठक में मुख्य अतिथि बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रोफेसर संजय सिंह, रामगढ़ जिला के अध्यक्ष संजीव सिंह बावला, कार्यशाला के प्रभारी अनिल राय रामगढ़ जिला के उपाध्यक्ष रिधि राज, हजारीबाग जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह, जिला परिषद सदस्य राजाराम प्रजापति, शैलेंद्र पटेल, मंडल अध्यक्ष रंजन भगत, शौर्य प्रसाद कुशवाहा, नूतन महतो, शिबू मेहता, विजय यादव, बाल गोविंद सोनी, सुनील सिंह, रामलाल महतो सहित मंडल के महामंत्री अश्वनी राय,ज्योति सिंह, अवधेश सिंह सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।