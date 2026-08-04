Ramgarh News: बिमल बुधिया बने झारखंड प्रांतीय अग्रवाल सम्मेलन के रामगढ़ जिला संयोजक, 15 दिनों में होगी जिला कमेटी का गठन

Ramgarh News: रामगढ़, निज प्रतिनिधि झारखंड प्रांतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष संदीप मुरारका और महामंत्री अभिषेक अग्रवाल ने संगठन के विस्तार, सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से बिमल बुधिया को रामगढ़ जिला का जिला संयोजक मनोनीत किया है। सम्मेलन की ओर से जारी मनोनयन पत्र में कहा गया है कि झारखंड प्रदेश में संगठन को जिला, नगर और ग्राम स्तर तक मजबूत बनाने के लिए समाज के प्रति बिमल बुधिया की समर्पित भावना, संगठनात्मक दक्षता, नेतृत्व क्षमता, लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उन्हें आगामी 15 दिनों के भीतर रामगढ़ जिला कार्यकारिणी का गठन करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

प्रदेश अध्यक्ष संदीप मुरारका ने कहा कि यह पूरे अग्रवाल समाज के लिए गर्व का विषय है कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत कुमार मित्तल (रामगढ़) और युवा सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल दोनों ही झारखंड से हैं। ऐसे में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान को गति देने, समाज के प्रभावी प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी प्रदेश की इकाइयों पर और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बिमल बुधिया के नेतृत्व में रामगढ़ जिला संगठनात्मक रूप से नई पहचान स्थापित करेगा और प्रदेश के अग्रणी जिलों में अपना स्थान बनाएगा। बिमल बुधिया के रामगढ़ जिला संयोजक मनोनीत होने पर रामगढ़ के अग्रवाल समाज के सदस्यों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।