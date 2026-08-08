Ramgarh News: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक घायल

Ramgarh News: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक घायल
Ramgarh News: शनिवार दोपहर सिरका अरगड्डा में एक बाइक दुर्घटना के कारण सुरज महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। वे रामगढ़ से अपने घर लौट रहे थे जब उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। घटना के बाद उन्हें नईसराय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रामगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया।
Ramgarh News: सिरका, प्रतिनिधि। सिरका अरगड्डा मुख्य मार्ग के अरगड्डा एक नंबर बंगला के समीप शनिवार दोपहर एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर जाने से सिरका बुड्ढाबांध निवासी सूरज महतो घायल हो गए। दुर्घटना में उनके सिर में गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार सूरज महतो रामगढ़ से बाइक से अपने घर सिरका लौट रहे थे। इसी दौरान अरगड्डा एक नंबर बंगला के पास अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वे सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए नईसराय अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ रेफर कर दिया।
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