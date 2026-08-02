Ramgarh News: बिहारी राम गोलीकांड के दो अभियुक्त गिरफ्तार

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। भुरकुंडा पुलिस ने सीसीएल सुरक्षाकर्मी बिहारी राम पर गोली चलाने के आरोपी सूरज रजक और सूरज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 14 फरवरी 2026 को सयाल जमुरिया बाजार में बिहारी राम को मारी गई थी। इस घटना में बिहारी राम जख्मी हुए थे। आगे उनकी पत्नी रीना देवी के आवेदन पर कांड प्रतिवेदित किया गया था। इधर पतरातू (भुरकुंडा) थाना कांड संख्या 40 /2026 दिनांक 15/02 /2026 धारा 126(2)109(1 )61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 और 27 आर्म्स एक्ट के अप्राथमिकी अभियुक्त शिवाजी रोड सयाल निवासी सूरज कुमार उर्फ सूरज रजक और केके कोलियरी पक्का धौड़ा निवासी सूरज कुमार उर्फ सूरज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।