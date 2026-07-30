Ramgarh News: भुरकुंडा कोलियरी में कमेटी गठन के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित

Ramgarh News: भुरकुंडा, निज प्रतिनिधि। भुरकुंडा कोलियरी में अलग-अलग मोर्चों की ओर से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना व चक्का जाम आंदोलन पर फिलहाल विराम लग गया है। गुरुवार को भुरकुंडा परियोजना कार्यालय में हुई वार्ता के बाद बेरोजगारों के नियोजन के लिए 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। इसके बाद रैयत विस्थापित मोर्चा, झारखंडी बेरोजगार संघर्ष समिति तथा संयुक्त विस्थापित प्रभावित मोर्चा ने अपना-अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। परियोजना कार्यालय में हुई बैठक में भुरकुंडा पीओ कुमार राकेश सत्यार्थी, भुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार के अलावा आंदोलित दोनों मोर्चों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में पूर्व में जारी आदेशों को निरस्त करते हुए संगम खदान में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी बीएलए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में बेरोजगारों के नियोजन के लिए 13 सदस्यीय कमेटी बनी।

नवगठित कमेटी का दायित्व बेरोजगारों के नियोजन को लेकर आपसी समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करना होगा। कमेटी में भुरकुंडा कोलियरी खान अ के प्रबंधक, सर्वेक्षण अधिकारी तथा बीएलए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि के अलावा दोनों आंदोलित मोर्चों के पांच-पांच सदस्य शामिल किए गए हैं। मोर्चों की ओर से सन्नी बेसरा, वीरेंद्र मांझी, सुनील मुर्मू, मिलन यादव, राकेश मुंडा, राजाराम प्रसाद, सुनील बेदिया, संजय मांझी, राणा प्रताप सिंह और कैलाश प्रसाद को कमेटी में स्थान दिया गया है। बैठक में बनी सहमति और कमेटी गठन के बाद दोनों मोर्चों के प्रतिनिधियों ने परियोजना प्रबंधन के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए अपना अनिश्चितकालीन धरना व चक्का जाम आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। इससे कई दिनों से प्रभावित कोलियरी क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है।