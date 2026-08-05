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Ramgarh News: मूर्ति कला में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, महापुरुषों की बनाई मूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ में रामप्रसाद चंद्रभान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छात्रों की रचनात्मकता के विकास के लिए मूर्ति कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कक्षा 6 से 10 के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और गीली मिट्टी से आकर्षक मूर्तियाँ बनाई। इस गतिविधि ने छात्रों में आत्मविश्वास और सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया।

Ramgarh News: मूर्ति कला में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, महापुरुषों की बनाई मूर्ति

Ramgarh News: रामगढ़, प्रतिनिधि। रामप्रसाद चंद्रभान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मूर्ति कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों ने गीली मिट्टी से पशु-पक्षियों, महापुरुषों एवं विभिन्न प्रेरणादायक आकृतियों की आकर्षक मूर्तियाँ बनाकर अपनी सृजनशीलता, कल्पनाशक्ति एवं कलात्मक कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।बच्चों की ओर से तैयार की गई मनमोहक कलाकृतियों ने उपस्थित सभी शिक्षकों व छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्रीप्रवीण ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मूर्तिकला का विशेष स्थान है। ऐसी गतिविधियां छात्रों में सृजनात्मकता, धैर्य, एकाग्रता, सौंदर्यबोध तथा आत्मविश्वास का विकास करती हैं।

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नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालय का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कला, संस्कृति एवं कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। कार्यशाला का मार्गदर्शन कर रहे कला शिक्षक विकाश कुमार कुशवाहा ने कहा मिट्टी केवल एक साधारण पदार्थ नहीं, बल्कि सृजन का आधार है। जब बच्चे अपने हाथों से मिट्टी को आकार देते हैं तो उनमें कल्पनाशक्ति, धैर्य, सूक्ष्म अवलोकन, रचनात्मक सोच तथा आत्मविश्वास का विकास होता है। बताया कि इस मूर्ति कला में चयनित छात्र संकुल स्तरीय मूर्ति कला प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

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