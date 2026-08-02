Ramgarh News: सुमित अग्रवाल हत्याकांड का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। न्यू कॉलोनी बगीचा में सुमित अग्रवाल की हत्या के मामले में रामगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने मानवीय सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए न्यू कॉलोनी बगीचा निवासी सूरज कुमार दास उर्फ छोटू उर्फ 25 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। हालांकि मामले में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 29 जुलाई की सुबह सूचना मिली थी कि न्यू कॉलोनी बगीचा से बड़का गड्ढा जाने वाली सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान मृतक की पहचान झंडा चौक निवासी सुमित अग्रवाल के रूप में हुई। शव पर धारदार हथियार से किए गए कईवार के निशान मिले थे। मृतक की पत्नी मनीषा अग्रवाल के लिखित आवेदन के आधार पर रामगढ़ थाना में कांड दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई。