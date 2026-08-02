Ramgarh News: सुमित अग्रवाल हत्याकांड का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार
Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। न्यू कॉलोनी बगीचा में सुमित अग्रवाल की हत्या के मामले में रामगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार क
Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। न्यू कॉलोनी बगीचा में सुमित अग्रवाल की हत्या के मामले में रामगढ़ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने मानवीय सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए न्यू कॉलोनी बगीचा निवासी सूरज कुमार दास उर्फ छोटू उर्फ 25 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। हालांकि मामले में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 29 जुलाई की सुबह सूचना मिली थी कि न्यू कॉलोनी बगीचा से बड़का गड्ढा जाने वाली सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान मृतक की पहचान झंडा चौक निवासी सुमित अग्रवाल के रूप में हुई। शव पर धारदार हथियार से किए गए कईवार के निशान मिले थे। मृतक की पत्नी मनीषा अग्रवाल के लिखित आवेदन के आधार पर रामगढ़ थाना में कांड दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई。
जांच की प्रक्रिया
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस उपाधीक्षक अकरम रजा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया। टीम ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, मानवीय सूचना, तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और अन्य पहलुओं की जांच करते हुए सूरज कुमार दास उर्फ छोटू की संलिप्तता के साक्ष्य जुटाए। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
आगे की कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि मामले का अनुसंधान अभी जारी है। हत्या में शामिल अन्य आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद पूरे घटनाक्रम और हत्या के कारणों का विस्तृत खुलासा किया जाएगा।
पुलिस का विवरण
इस कार्रवाई में डीएसपी मुख्यालय अकरम रजा के नेतृत्व में रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पाण्डेय, पुलिस अवर निरीक्षक मंजेश कुमार, सुमंत कुमार राय, बिरबल हेम्ब्रम, विकास कुमार, मनीष कुमार सिंह, जॉनी कुमार, रोशन बाड़ा, रोशन कुमार और रामगढ़ थाना रिजर्व गार्ड के जवान शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि हत्या के इस मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर कार्रवाई की जा रही है तथा शेष आरोपितों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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