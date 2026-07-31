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Ramgarh News: सरहद की रक्षा में तैनात फौजी की पत्नी पर हमला, पीटकर जान से मारने की कोशिश का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: रामगढ़ थाना क्षेत्र के गंडके गांव में सेना में तैनात जवान की पत्नी चिंता देवी के साथ मारपीट और जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। एफआईआर में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीड़िता को अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ramgarh News: सरहद की रक्षा में तैनात फौजी की पत्नी पर हमला, पीटकर जान से मारने की कोशिश का आरोप

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गंडके गांव में सेना में तैनात जवान की पत्नी के साथ मारपीट और जान से मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता चिंता देवी की शिकायत पर रामगढ़ थाना में उमेश महतो, सुनीता देवी, दीपक महतो, शशी कुमार महतो और मंजू देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कांड दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मारपीट का मामला

प्राथमिकी के अनुसार 11 जुलाई की शाम करीब छह बजे चिंता देवी अपने घर के पास हल्दी की बाड़ी में घास निकाल रही थीं। इसी दौरान आरोपित वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए हल्दी के पौधे उखाड़ने लगे। विरोध करने पर उमेश महतो ने बांस के डंडे से हमला कर दिया। आरोप है कि सिर पर वार होने से वह बेहोश होकर गिर गईं। इसके बाद अन्य आरोपितों ने उन्हें घसीटा, जिससे उनके कपड़े भी फट गए। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उन्हें जान से मारने की नीयत से लगातार पीटा गया।

घायल महिला का उपचार

शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो सभी आरोपित वहां से फरार हो गए। परिजनों ने घायल महिला को पहले सदर अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने सिर में गंभीर चोट की आशंका पर सिटी स्कैन कराने की सलाह दी। इसके बाद रांची रोड स्थित अस्पताल में जांच कराकर उनका इलाज कराया गया।

पुनः विवाद का उल्लेख

पीड़िता ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि दीपावली के समय भी मामूली विवाद को लेकर आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की थी। उस समय पंचायत में समझौता होने के बावजूद आरोपित लगातार गाली-गलौज, धमकी और हथियार दिखाकर डराते रहे। उनका कहना है कि उनका पति सेना में तैनात है और वह अधिकांश समय घर पर अकेली रहती हैं। इसी का फायदा उठाकर आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सामान्य प्रश्न

क्या घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र में हुई थी?
हाँ, यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के गंडके गांव में हुई थी।
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