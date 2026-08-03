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Ramgarh News: सयाल दुर्गा पूजा समिति की आमसभा, शंकर बने सचिव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: -अधिकारियों से 5500 रुपए और कर्मियों से 2300 रुपए ली जाएगी चंदे की राशि, पूजा पर पिछले वर्ष खर्च हुआ था करीब 13 लाख रुपया उरीमारी, निज प्रतिनिधि। सय

Ramgarh News: सयाल दुर्गा पूजा समिति की आमसभा, शंकर बने सचिव

Ramgarh News: उरीमारी, निज प्रतिनिधि। सयाल में सोमवार को श्री श्री दुर्गा पूजा एवं काली पूजा को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें सर्वसम्मति शंकर सिंह को पुनः सचिव बनाया गया। जबकि कमेटी का अध्यक्ष पदेन पीओ को बनाया जाता है। जो नवनीत कुमार सिंह हैं। आम सभा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा धूमधाम से करने का निर्णय लिया गया। तय किया गया कि दुर्गा पूजा और काली पूजा को लेकर प्रत्येक सयाल परियोजना के प्रत्येक अधिकारी से 5500 रुपए और कर्मियों से 2300 रुपए चंदा की राशि ली जाएगी।वहीं पूजा को लेकर गठित कमेटी में शंकर सिंह को सचिव के अलावा सदानंद सिंह को सह सचिव, सुधीर यादव को कोषाध्यक्ष तथा बाल गोविंद मेहता को सह कोषाध्यक्ष चुना गया।

पीओ की गैरमौजूदगी में आमसभा की अध्यक्षता सयाल परियोजना के खान प्रबंधक सत्येंद्र सिंह और संचालन बासुदेव साव ने किया। आम सभा में सबसे पहले पिछले वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया गया कि पिछले वर्ष कुल आय 13 लाख 12 हजार 291 रुपए और व्यय 12 लाख 80 हजार 946 रुपये था। जिसमें अभी समिति के पास 31 हजार 345 रुपया शेष बचा है। आमसभा के मौके पर सयाल के प्रोजेक्ट इंजीनियर (ईएंडएम) गुलाम रसूल सहित अर्जुन सिंह, संजय शर्मा, विनोद कुमार, संजय यादव, रामविलास यादव, बल्लू सिन्हा, रवि गिरी, ओमप्रकाश सिंह, शाहनवाज, बृजनंदन पासवान, देव कुमार, कुंदन कुमार, नवीन सिंह, राम बिहारी, विजय सोनी, राम कैलाश शर्मा, मार्शल, ताहिर, इंद्रदयाल यादव, शफीक अंसारी, शिवपूजन सिंह के अलावा कई अन्य लोग मौजूद थे।

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