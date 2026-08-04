Ramgarh News: कुजू पब्लिक हाई स्कूल के 1995 बैच के विद्यार्थियों का मिलन समारोह
Ramgarh News: कुजू स्थित पब्लिक हाई स्कूल के 1995 बैच का मिलन समारोह आयोजित हुआ। 60 पूर्व विद्यार्थी एकत्रित होकर अपने स्कूली दिनों की यादें ताजा कीं। समारोह में प्रधानाध्यापिका ने भावुक होकर कार्यक्रम को विद्यालय के लिए धरोहर बताया। सभी पूर्व छात्रों ने एक साथ भविष्य में ऐसे समारोह आयोजित करने का संकल्प लिया।
Ramgarh News: कुजू, निज प्रतिनिधि। कुजू स्थित पब्लिक हाई स्कूल के 1995 बैच के विद्यार्थियों का भव्य मिलन समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। कुजू फोरलेन स्थित अक्षत मैरेज हॉल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में 60 पूर्ववर्ती विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी यादों को ताजा किया। वर्षो बाद एक साथ जुटे विद्यार्थियों ने इस मिलन समारोह के एक दूसरे से अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए संबंध को आगे भी बनाए रखने का संकल्प लिया।
समारोह का आयोजन
समारोह के दौरान सभी छात्र विद्यालय पहुंचकर प्रधानाध्यापिका व अन्य शिक्षक-शिक्षिकाओं से मुलाकात किया। वहीं स्कूली दिनों के याद को तरो ताजा किया। विद्यालय परिवार ने सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने कुशल निर्देशन के लिए गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान विद्यालय प्रधानाध्यापिका भावुक हो गईं। उन्होंने इस आयोजन को विद्यालय के लिए धरोहर बताया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
विद्यालय भ्रमण के बाद सभी पूर्व छात्र कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेलोडी नाइट ऑर्केस्ट्रा का आनंद लिया। इसमें सुहृद सरकार, रूबी, यश व इला प्रभा के प्रस्तुति ने समारोह को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में ममता दत्ता, मनोरंजन कुमार सिंह व कल्याण पांडेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भविष्य में भी ऐसे समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मौके पर काफी संख्या में पूर्ववर्ती विद्यार्थी शामिल हुए।
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