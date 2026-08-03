Ramgarh News: अधिवक्ता कार पार्किंग शेड का उद्घाटन करेंगे न्यायमूर्ति दीपक रोशन
Ramgarh News: जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल के नेतृत्व में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक
Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल के नेतृत्व में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन के आवास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया और व्यवहार न्यायालय परिसर में डीएमएफटी मद से निर्मित अधिवक्ता कार पार्किंग शेड के उद्घाटन का अनुरोध किया। जिला अधिवक्ता संघ के आग्रह पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने 10 अगस्त 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में कार पार्किंग शेड का उद्घाटन करने की सहमति दी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया।प्रतिनिधिमंडल ने न्यायमूर्ति को बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के जी प्लस-4 भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने लगभग 4.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
भवन निर्माण का टेंडर भी पूरा हो चुका है और जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। इस पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने अधिवक्ताओं को बधाई देते हुए नए भवन के निर्माण के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव सीताराम, उपाध्यक्ष ऋषि महतो, कोषाध्यक्ष हरखनाथ महतो तथा कार्यकारिणी सदस्य सुबोध पांडे आदि शामिल थे।
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