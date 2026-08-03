Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ramgarh News: अधिवक्ता कार पार्किंग शेड का उद्घाटन करेंगे न्यायमूर्ति दीपक रोशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
Follow us on Google News
share

Ramgarh News: जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल के नेतृत्व में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक

Ramgarh News: अधिवक्ता कार पार्किंग शेड का उद्घाटन करेंगे न्यायमूर्ति दीपक रोशन

Ramgarh News: रामगढ़, एक प्रतिनिधि। जिला अधिवक्ता संघ रामगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संघ के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल के नेतृत्व में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक रोशन के आवास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया और व्यवहार न्यायालय परिसर में डीएमएफटी मद से निर्मित अधिवक्ता कार पार्किंग शेड के उद्घाटन का अनुरोध किया। जिला अधिवक्ता संघ के आग्रह पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने 10 अगस्त 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर में कार पार्किंग शेड का उद्घाटन करने की सहमति दी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया।प्रतिनिधिमंडल ने न्यायमूर्ति को बताया कि जिला अधिवक्ता संघ के जी प्लस-4 भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने लगभग 4.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

भवन निर्माण का टेंडर भी पूरा हो चुका है और जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। इस पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने अधिवक्ताओं को बधाई देते हुए नए भवन के निर्माण के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव सीताराम, उपाध्यक्ष ऋषि महतो, कोषाध्यक्ष हरखनाथ महतो तथा कार्यकारिणी सदस्य सुबोध पांडे आदि शामिल थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ramgarh News Ramgarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।