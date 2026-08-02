Ramgarh News: तकनीकी शिक्षा से ही मिलेगा बेहतर भविष्य : थाना प्रभारी

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि। चितरपुर प्रखंड के छोटकीपोना स्थित ओम कंप्यूटर सेंटर में रविवार को अचीवर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक का ज्ञान हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आधुनिक शिक्षा संसाधनों से जोड़ने की दिशा में यह पहल सराहनीय है। समारोह में सेंटर से कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

सम्मानित विद्यार्थियों में शंकर चंद्र पोद्दार, मनीष कुमार, सुनंदा कुमारी, प्रियंका गुप्ता, रंजन ठाकुर, तारकेश्वर महतो, सत्यम कुमार और मानेश्वर साव सहित कई छात्र-छात्राएं शामिल रहे। अतिथियों ने सभी विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और तकनीकी दक्षता के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।सेंटर के निदेशक ओमप्रकाश कुमार ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल कंप्यूटर शिक्षा देना नहीं, बल्कि युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थियों को ई-बुक्स, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, प्रतियोगी परीक्षाओं की सामग्री और अन्य डिजिटल संसाधन एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम का संचालन श्वेता अग्रवाल ने किया। मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक बढ़न राम दांगी, शिक्षक सुमित कुमार, समाजसेवी राजेश कुमार, महेश प्रसाद, रामलगन महतो, अजय कुमार, रुपवंती कुमारी, सोनी कुमारी, भानु कुमार सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे।