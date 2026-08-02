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Ramgarh News: खेत में काम कर रहे एक किसान की वज्रपात से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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Ramgarh News: खेत में काम कर रहे एक किसान की वज्रपात से मौत दुलमी, निज प्रतिनिधि रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित दुलमी प्रखंड क्षेत्र के इचातु निवासी किसान करम महतो पित

Ramgarh News: खेत में काम कर रहे एक किसान की वज्रपात से मौत

Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित दुलमी प्रखंड क्षेत्र के इचातु निवासी किसान करम महतो पिता सहानन्द महतो, 65 वर्ष की वज्रपात से मौत हो गई। बता दें कि दिन के लगभग दो बजे मृतक करम महतो अपने खेत में धान रोपाई का काम कर रहा था। इसी बीच तेज बारिश के साथ वज्रपात होने लगा, तब खेत में धान रोपाई कर रही सभी महिलाएं मेड़ में चढ़ गई, परंतु करम महतो पानी भरा खेत में ही काम करता रहा, जिसके चलते सिर्फ वही वज्रपात के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी मेड़ में खड़ी सभी महिलाएं सुरक्षित बच गई।

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वज्रपात से किसान की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया, मृतक के परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोगों का कहना था खेती किसानी के दिन इस तरह का किसान के घर हादसा होना बड़ी दर्दनाक व दुखदाई होता है। परिवारजनों को खेत का कामकाज छोड़ दाह संस्कार के काम में लगना होगा और घर के मालिक की असमय जाने का दुख असहनीय होगा। किसान खेत के धान से उपजे अनाज से सालों भर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। मुखिया परमेश्वर पटेल ने कहा कि मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन से मुआवजा दिलाया जाएगा।

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