Ramgarh News: खेत में काम कर रहे एक किसान की वज्रपात से मौत
Ramgarh News: खेत में काम कर रहे एक किसान की वज्रपात से मौत दुलमी, निज प्रतिनिधि रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित दुलमी प्रखंड क्षेत्र के इचातु निवासी किसान करम महतो पित
Ramgarh News: दुलमी, निज प्रतिनिधि रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित दुलमी प्रखंड क्षेत्र के इचातु निवासी किसान करम महतो पिता सहानन्द महतो, 65 वर्ष की वज्रपात से मौत हो गई। बता दें कि दिन के लगभग दो बजे मृतक करम महतो अपने खेत में धान रोपाई का काम कर रहा था। इसी बीच तेज बारिश के साथ वज्रपात होने लगा, तब खेत में धान रोपाई कर रही सभी महिलाएं मेड़ में चढ़ गई, परंतु करम महतो पानी भरा खेत में ही काम करता रहा, जिसके चलते सिर्फ वही वज्रपात के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी मेड़ में खड़ी सभी महिलाएं सुरक्षित बच गई।
वज्रपात से किसान की मौत के बाद पूरे गांव में मातम छा गया, मृतक के परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोगों का कहना था खेती किसानी के दिन इस तरह का किसान के घर हादसा होना बड़ी दर्दनाक व दुखदाई होता है। परिवारजनों को खेत का कामकाज छोड़ दाह संस्कार के काम में लगना होगा और घर के मालिक की असमय जाने का दुख असहनीय होगा। किसान खेत के धान से उपजे अनाज से सालों भर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। मुखिया परमेश्वर पटेल ने कहा कि मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन से मुआवजा दिलाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।