श्रद्धालु पर जमकर बरसी लाठी, बिना लाइन कर रहा था मंदिर में एंट्री; 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड
मारपीट देख आस-पास मौजूद अन्य श्रद्धालु भी हैरान हो गए। मामला बढ़ता देख पुजारियों ने हस्तक्षेप किया और किसी तरह युवक को पुलिसकर्मियों के चंगुल से छुड़वाया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई।
रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं पर पुलिसकर्मियों द्वारा हुए बर्बर लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मियों की एक टीम श्रद्धालुओं पर की जमकर पिटाई कर रही है। इस दौरान एक पुलिसकर्मी तो लाठी से ही एक श्रद्धालु को पीटता नजर आ रहा है।
बताया जा रहा है कि ये घटना रविवार शाम की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक श्रद्धालु कतार में खड़े हुए बिना मंदिर के पीछे के रास्ते से प्रवेश की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें देख लिया और उसे ऐसा न करने के लिए कहा। देखते ही देखते युवक और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। इस दौरान युवक के साथ मौजूद परिवार के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन पुलिसकर्मी फिर भी नहीं रुके और हमला जारी रखा।
घटना के बाद लोगों में नाराजगी
मारपीट देख आस-पास मौजूद अन्य श्रद्धालु भी हैरान हो गए। मामला बढ़ता देख पुजारियों ने हस्तक्षेप किया और किसी तरह युवक को पुलिसकर्मियों के चंगुल से छुड़वाया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी साफ देखी गई।
मंदिर के वरिष्ठ पुजारी अजय पांडा के मुताबिक वीकेंड के वजह से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। ऐसे में एक युवक ने एग्जिट गेट से एंट्री लेने की कोशिश की जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोका और इसके बाद झड़प हुई।
बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर घटना का वीडियो पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की है। मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार में राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ‘बात चाहे हमारे त्योहारों की हो या आस्था के केंद्रों की, झारखंड में सरकार, प्रशासन और पुलिस की बदइंतजामी अब चिंता का विषय बन चुकी है। भक्तों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सरकार के कार्यकाल में ऐसा माहौल बन गया है कि मंदिरों में परिवार के साथ आने वाले श्रद्धालु भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यह घटना और ऐसी कई अन्य घटनाएं झारखंड में एक गलत परंपरा को जन्म दे रही हैं, जिसे तुरंत रोकने की जरूरत है।’
उन्होंने आगे कहा 'मंदिरों और सभी पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना हेमंत सोरेन सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार की नाकामी और भेदभाव का यही सिलसिला चलता रहा, तो हमारी संस्कृति और आस्था दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। इससे पहले कि स्थिति और बिगड़े, इस व्यवस्था में बदलाव जरूरी है।'
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
