देवर संग संबंध बनाने को कहता है पति; तंग आकर महिला पहुंच गई पुलिस थाने; FIR दर्ज
महिला ने चार साल पहले शादी की थी। इस दौरान दंपत्ति का कोई बच्चा नहीं हुआ। महिला का आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने देवर के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।
झारखंड के रामगढ़ जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति पर और ससुरालवालों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और बच्चा पैदा न करने के वजह से देवर के साथ संबंध बनाने का दबाव डाला गया। जब महिला ने कथित पर इसका विरोध किया, तो उसे न सिर्फ प्रताड़ित किया गया बल्कि दहेज के नाम पर जीना मुहाल कर दिया गया।
महिला ने चार साल पहले शादी की थी मगर जैसे-जैसे समय बीतता गया पति और ससुराल पक्ष का असली चेहरा सामने आने लगा। तंग आकर पीड़ित महिला ने पुलिस थाने का रुख किया और न्याय की गुहार लगाई।
परेशान होकर थाने पहुंच लगाए गंभीर आरोप
इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला परेशान होकर थाने पहुंची और पति और ससुरालवालों के खिलाफ आरोप लगाया कि उनकी मांगें पूरी न करने के वजह से उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। एफआईआर के मुताबिक महिला बोकारो जिले के नवाडीह गांव की रहने वाली है। 27 नवंबर 2022 को बालेश्वर महतो से शादी की थी।
शादी को चार साल पूरे हो चुके
शिकायत में महिला ने कहा है कि शादी को चार साल बीत जाने के बाद भी संतान का सुख न मिलने पर ससुराल में अक्सर विवाद होने लगा। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने इसके बाद उसपर देवर के साथ संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। मना करने पर बुरी तरह प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
मना करने के बावजूद जिद पर अड़े रहे
महिला ने शिकायत में दावा किया है कि ससुराल पक्ष की मांगों को न मानने पर उसके साथ मारपीट की गई और दो लाख रुपये कैश के साथ वॉशिंग मशीन की मांग की गई। महिला का कहना है कि जब उसने बताया कि उसके माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कैश और वॉशिंग मशीन की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे तो वे फिर भी जिद पर अड़े रहे।
महिला का दावा- जान से मारने की धमकी भी दी
महिला ने एफआईआर में आगे आरोप लगाया है कि उसे यह भी धमकी दी गई कि अगर देवर के साथ संबंध बनाने से इनकार किया तो उसे जान से मार डालेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर रामगढ़ महिला थाना प्रभारी रेणुका कुमारी दास ने बताया है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले में जांच जारी है।
बहरहाल इस घटना से एकबार फिर महिला सुरक्षा और सामाजिक मूल्यों, इंसानियत, रिश्तों की पवित्रता पर एकबार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
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