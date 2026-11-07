फोन पर गंदी बात और फिर संबंध बनाने का दबाव, ‘तांत्रिक’ के चक्कर में फंसी निसंतान महिला
झारखंड के रामगढ़ जिले में झाड़-फूंक से संतान दिलाने का झांसा देकर महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है।
झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस ने झाड़-फूंक और ताबीज के जरिए संतान दिलाने का झांसा देकर एक निसंतान महिला पर शारीरिक संबंध का कथित तौर पर दबाव बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 56 वर्षीय आरोपी को पीड़िता की ओर से पांच नवंबर को भुरकुंडा पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया।
अधिकारी के अनुसार, पीड़िता पहले व्यक्ति के पास गई थी और आरोपी प्रार्थना और ताबीज के जरिए लोगों की समस्याओं का कथित तौर पर समाधान करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने का दावा करता था। उसने महिला को एक ताबीज भी दिया था।
क्या बोले चौकी प्रभारी?
भुरकुंडा चौकी प्रभारी शिवलाल गुप्ता ने बताया, “आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने उसके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने अश्लील बातें कीं और झाड़-फूंक के जरिए संतान दिलाने का झांसा देकर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाया।”
फोन पर अश्लील बातें और विरोध करने पर धमकी
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पांच नवंबर को फोन पर पीड़िता से अश्लील बातें कीं और जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसने कथित तौर पर महिला और उसके पति की हत्या कराने की धमकी दी।
दोनों के बीच फोन पर हुई कथित बातचीत की एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने बताया कि इस ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है।
गिरिडीह में व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या
इधर गिरिडीह जिले में एक ट्रैवल एजेंसी से विवाद के बाद एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित के माता-पिता ट्रैवल एजेंसी के जरिये उमरा करने के लिए मक्का गए थे। उसने बताया कि वारदात गुरुवार रात को राजधनवार थाना क्षेत्र में हुई।
आठ लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप
राजधनवार थाना के प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान हेरोडीह थाना क्षेत्र के चारघरा गांव निवासी मोहम्मद हैदर अली के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पीड़ित के भाई मोहम्मद परवेज अंसारी ने आठ लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इन लोगों में मदीना ट्रैवल्स के संचालक मौलाना इलियास अंसारी भी शामिल है।
परवेज द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक हैदर अली के माता-पिता सात अक्टूबर को उमरा के लिए गए थे और उनका 24 अक्टूबर को वापस लौटने का कार्यक्रम था। आरोप है कि 30,000 रुपये की अतिरिक्त रकम वसूलने के बावजूद, आरोपी उनकी वापसी का इंतजाम करने में नाकाम रहे। इसके बाद हैदर अली कई बार एक मदरसे में गए, जहां उन्हें कथित तौर पर उस ट्रैवल एजेंसी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली।
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