रामगढ़ में दर्दनाक घटना, गार्ड ने साथी को कुल्हाड़ी से काट डाला

संक्षेप: झारखंड के रामगढ़ जिले में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी गार्ड की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी और फिर थाने में आकर सरेंडर कर दिया।

Sat, 18 Oct 2025 11:03 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रामगढ़
झारखंड के रामगढ़ जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी गार्ड की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी और फिर थाने में आकर सरेंडर कर दिया। आरोपी की पहचान रजरप्पा थाना क्षेत्र के पटमदगा गांव निवासी शंकर महतो (30) के रूप में हुई है। यह घटना गुरुवार देर रात रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई।

इस मामले की जानकारी देते हुए रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) परमेश्वर प्रसाद ने कहा कि साईं सिक्योरिटी कंपनी के सुरक्षा गार्ड शंकर महतो ने अपने साथी गार्ड सुनील कुमार सिंह की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी। उसने पीड़ित पर कम से कम पांच बार हमला किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में आरोपी ने हथियार के साथ रामगढ़ थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक निर्माणाधीन इमारत से शव बरामद किया। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान शंकर महतो ने अपने सहकर्मी की हत्या करने की बात कबूल की और यह भी बताया कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित भी रजरप्पा थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी था। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और रामगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

