रामदास सोरेन के श्राद्ध में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन भी साथ पहुंचीं

पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन साथ पहुंचे।

पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध संस्कार भोज में शुक्रवार को दोपहर 2.15 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी श्रद्धांजलि देने के लिए घोड़ाबांधा स्थित श्राद्ध कर्म स्थल पहुंची। दोनों हेलीकॉप्टर से घोड़ाबांधा स्थित कम्फ़ुटा मैदान में बनाये गए हैलीपैड में उतरे।

गौरतलब हो कि घोड़ाबांधा में संस्कार भोज के लिए बड़ा पंडाल बनाया गया है। जिसमें वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। दोपहर 2.15 बजे मुख्यमंत्री घोड़ाबांधा पहुंचे। इस दौरान पूरे इलाक़े में सुरक्षा व्यवस्था पुख़्ता की गई है।