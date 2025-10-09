कुर्मी समाज को ST दर्जा देने की मांग के विरोध में उमड़ा जनसैलाब, सड़कों पर उतरे हजारों लोग

झारखंड में कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में बुधवार को बोकारो में पहली बार जनसैलाब उमड़ा। आदिवासी बचाओ मोर्चा और अलग-अलग आदिवासी संगठनों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक जन आक्रोश रैली निकाली।

नया मोड़ बिरसा चौक से जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च करते हुए हजारों की संख्या में करीब ढाई बजे लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। नया मोड़ से जिला मुख्यालय तक सड़कों पर आदिवासियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पहली बार इतनी तादाद में एक साथ लोग देखे गये। महारैली में पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या थी। बच्चे भी शामिल थे। दोपहर 2.40 बजे मुख्यालय में भारी भीड़ जमा हो गयी। अधिकार के लिए आक्रोशित आदिवासीय समुदाय के लोगों ने जिला प्रशासन की ओर से बना बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए मुख्यालय के मुख्य गेट तक पहुंच गये, जहां दो घंटे तक प्रदर्शन किया। रैली की अध्यक्षता आदिवासी बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष अमित सोरेन ने की, जबकि संचालन पंकज मरांडी ने किया।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी पहचान कोई कागज़ी दस्तावेज नहीं, यह हमारी आत्मा, संस्कृति और अस्तित्व से जुड़ी हुई है। कुर्मी समाज की एसटी में शामिल होने की मांग अनुचित, असंवैधानिक और षड्यंत्रपूर्ण है। सभा के दौरान एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भूमि अधिकार, पेसा कानून और पांचवीं अनुसूची पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

आदिवासी समुदाय के संवैधानिक हक-अधिकार बचाने, आदिवासी एकता को बुलंद करने व कुड़मी को आदिवासी समाज में घुसपैठ करने से रोकने के लिए आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले समाज के लोगों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर जनाआक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। जिला समाहरणालय के मुख्य गेट पर करीब दो घंटे तक जमकर नारेबाजी करते रहे। मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य विभाग के मंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मौके पर झारखंड सरकार की पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी मौजूद रही। उन्होंने आंदोलन को सफल और आदिवासी हित में बताया।

आदिवासी महाआक्रोश रैली के दौरान निशा भगत के संबोधन पर युवाओ में काफी उत्साह दिखा। रैली के दौरान निशा भगत ने कहा कि आदिवासी समाज की अस्मिता को कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करे। हमारा इतिहास गहरा है। हम अपनी लड़ाई व अधिकार हक लेना जानते हैं। इसलिए बुधवार को कई जिले में विरोध प्रदर्शन किया गया। विशेष समाज के जन प्रतिनिधि रेलवे पटरी पर सो रहे हैं। तो उन्हें संवेधानिक पद से इस्तिफा देना चाहिए। पद पर होते हुए ऐसे काम करने पर आदिवासी समाज आहत है। निशा भगत ने कहा कि अस्मिता के मामले पर आदिवासी समाज शासन-प्रशासन किसी को नहीं समझेगा। देश का मूल मालिक आदिवासी है। आदिवासी के जितने भी नेता है।

जनता के लिए जनता के द्वारा सरकार बनाए हैं। ऐसे में हमारा मान रखना सरकार का दायित्व है। विशेष समुदाय के विधायक अपनी बात प्रखरता से रखते हैं। ऐसे में हमें अपने स्वार्थ को अलग रखना चाहिए। कहा कि दोहरा चरित्र रखने वाले कुर्मी समुदाय के विधायक पहले त्यागपत्र दें। ओबीसी समुदाय के लोग भी इनसे त्रस्त हैं।