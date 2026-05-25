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झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर JMM का चुनाव आयोग को लेटर; क्या लगाए आरोप?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है। झामुमो ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर धनबल और अनैतिक दबाव की आशंका जताई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर JMM का चुनाव आयोग को लेटर; क्या लगाए आरोप?

झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जेएमएम के एक रुख से सियासत गर्म हो गई है। सत्तारूढ़ झामुमो ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है। इसमें उसने BJP पर धनबल और अनैतिक दबाव बनाने की आशंका जताई है। JMM का दावा है कि उनके गठबंधन के पास 56 विधायकों का स्पष्ट बहुमत है जिससे उनकी जीत तय है। झामुमो ने 21 विधायकों वाली भाजपा की ओर से उम्मीदवार उतारने की घोषणा पर उक्त आशंकाएं जताई हैं।

झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा में गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है। झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और भाकपा (माले) के 02 विधायक मिलाकर कुल 56 विधायक सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ हैं। ऐसे में राज्यसभा की दो सीटों पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित है।

निर्वाचन आयोग को लिखे लेटर में कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कम से कम 28 प्रथम वरीयता मतों की जरूरत होती है। भाजपा के पास केवल 21 विधायक हैं। इसके बावजूद भाजपा ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण विपक्षी भाजपा बड़े पैमाने पर विधायकों को आर्थिक प्रलोभन देने, अनैतिक दबानाने और भयादोहन करने की कोशिशें कर सकती है।

जेएमएक ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि चुनाव को भ्रष्टाचार और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए विशेष निगरानी रखी जाए। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सीबीआई, ईडी, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी सक्रिय और सतर्क रखा जाना चाहिए क्योंकि इस चुनाव में 'हॉर्स-ट्रेडिंग' (विधायकों की खरीद-फरोख्त) की कथित कोशिशें की जा सकती हैं।

बता दें कि झारखंड में 18 जून को दो राज्यसभा सीटों को भरने के लिए चुनाव कराए जाने हैं। एक सीट पिछले साल JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी जबकि दूसरी सीट पर BJP के दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो राज्यसभा चुनाव से पहले ही जेएमएम की ओर से निर्वाचन आयोग को लिखे गए इस पत्र ने झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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