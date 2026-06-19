नंबर होते हुए भी हार, दोस्ती में भी दरार; राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को कैसे मिला इतना बड़ा धोखा
मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस को झारखंड में भी राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है। संख्याबल होते हुए भी पार्टी अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई। इस हार के बाद गठबंधन में दरार भी पड़ गई है। आपसी भरोसे और विश्वास में कमी आई है।
झारखंड राज्यसभा चुनाव का परिणाम केवल दो सांसदों के चुनाव का परिणाम नहीं है। यह विधानसभा के भीतर राजनीतिक रिश्तों, गठबंधन प्रबंधन, भरोसे और रणनीतिक कौशल की भी परीक्षा थी। चुनाव से पहले तक तस्वीर साफ दिख रही थी। 56 विधायकों वाले इंडिया गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने के लिए जरूरी संख्या मौजूद थी। मुख्यमंत्री आवास में बैठकें हुईं, मॉक पोल कराया गया, विधायकों को मतदान की तकनीकी जानकारी दी गई और सार्वजनिक रूप से एकजुटता का दावा किया गया। लेकिन नतीजों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए।
झामुमो के बैद्यनाथ राम का जीतना अपेक्षित था। असली मुकाबला दूसरी सीट पर था, जहां कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय परिमल नथवानी आमने-सामने थे। परिणाम आया तो नथवानी 28 वोट लेकर जीत गए और कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा 20 वोट पर सिमट गए। यहीं से झारखंड की राजनीति में नए सवाल खड़े हो गए।
सबसे बड़ा संदेश- गठबंधन की संख्या नहीं, एकजुटता कमजोर पड़ी
इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश यह है कि इंडिया गठबंधन का अंकगणित मजबूत होने के बावजूद उसका राजनीतिक रसायन (केमिस्ट्री) उतना मजबूत नहीं दिखा। दावे से उलट परिणाम ने दिखाया कि गठबंधन के भीतर कहीं न कहीं ऐसी गांठ थी, जो मतदान के समय खुलकर सामने आ गई। यही कारण है कि परिणाम के तुरंत बाद आरोप-प्रत्यारोप लगने लगे। वहीं, झामुमो के रणनीतिकारों में शामिल सुदिव्य कुमार ने कहा कि झामुमो ने एकजुटता दिखाई, गठबंधन के परिणाम में जो कमी रह गई उसकी समीक्षा की जाएगी।
कांग्रेस के लिए सबसे कठिन सवाल
इस चुनाव के बाद सबसे अधिक दबाव कांग्रेस पर है। कांग्रेस ने संगठन के एक समर्पित कार्यकर्ता प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव से पहले यह संदेश देने की कोशिश हुई थी कि संगठन को महत्व दिया जा रहा है। लेकिन परिणाम ने कांग्रेस को असहज स्थिति में ला दिया। अब पार्टी के सामने दो सवाल हैं-पहला, क्या गठबंधन के सहयोगी दलों ने वास्तव में साथ नहीं दिया? दूसरा, यदि सहयोगियों ने साथ दिया तो फिर वोट कहां गए? इन सवालों का जवाब तलाशना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से आवश्यक होगा।
राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा -क्या भितरघात हुआ?
राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सवाल की है। यदि कांग्रेस के दावे को मानें तो उसके 16 विधायक एकजुट रहे और झामुमो के अतिरिक्त वोट भी उसे मिले। राज्य में झामुमो के साथ गठबंधन धर्म निभाने की अपनी मंशा को कांग्रेस ने जाहिर कर दिया है। ऐसे में सवाल राजद और माले पर जाता है। यदि राजद और माले के दावों को मानें तो उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया और कांग्रेस को अपने भीतर झांकना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा इसे विधायकों की स्वतंत्र राजनीतिक पसंद बता रही है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है कि महागठंबधन में समन्वय नहीं था। यही कारण है कि परिणाम आने के बाद आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए।
बैद्यनाथ राम की जीत का अलग राजनीतिक संदेश
पूरे चुनावी शोर में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी छिप गया। झामुमो ने पहली बार दलित समाज से आने वाले बैद्यनाथ राम को राज्यसभा भेजा। गुरुजी शिबू सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर दलित चेहरे को मौका देकर हेमंत सोरेन ने आदिवासी राजनीति के साथ दलित प्रतिनिधित्व का नया संदेश देने की कोशिश की है। बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिलना यह भी दर्शाता है कि झामुमो अपनी संगठनात्मक ताकत और कोर वोट आधार को बनाए रखने में सफल रही। इसलिए झामुमो के लिए यह चुनाव आधी जीत और आधा झटका दोनों लेकर आया है। उसका उम्मीदवार जीत गया, लेकिन गठबंधन की दूसरी सीट नहीं बच सकी।
2029 के लिए संकेत
राज्यसभा चुनाव का परिणाम सरकार गिराने या बनाने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार के पास अभी भी स्पष्ट बहुमत है। लेकिन राजनीति में कई बार चुनाव का मनोवैज्ञानिक असर वास्तविक संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होता है।
इस परिणाम ने विपक्षी एनडीए को मनोवैज्ञानिक बढ़त दी है। भाजपा अब यह कह सकेगी कि सत्ता पक्ष के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन को अपने सहयोगी दलों के बीच विश्वास बहाली का काम करना होगा।
झारखंड राज्यसभा चुनाव का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि केवल संख्या बल पर्याप्त नहीं होता। गठबंधन राजनीति में विश्वास, समन्वय और राजनीतिक अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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