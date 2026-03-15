Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

धुर्वा में रैयतों को मिले मकानों की होगी जांच, मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताई वजह

Mar 15, 2026 06:51 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
share

झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि एचईसी के विस्थापित लोगों के लिए बने मकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर अगले सत्र से पहले कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या-क्या कहा।

धुर्वा में रैयतों को मिले मकानों की होगी जांच, मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताई वजह

झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि एचईसी के विस्थापित लोगों के लिए बने मकानों के आवंटन की प्रक्रिया पर अगले सत्र से पहले कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश का एकमात्र उदाहरण होगा, जहां विस्थापित रैयतों के सत्यापन की प्रक्रिया एक निजी परामर्श कंपनी (कोलकाता के मेसर्स सीईएस प्राइवेट लिमिटेड) से कराई गई। कंपनी ने अपने सूची में 393 रैयतों की बात कर इन्हें आवास आवंटित कराने की अनुशंसा की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुदिव्य कुमार ने बताई जांच की वजह

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि जिस परामर्श संस्था पर कोई कानूनी जवाबदेही नहीं है, क्या उसके तथ्यों और गुणवत्ता की जांच नहीं होनी चाहिए। यह जांच इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सर्वेक्षण सूची में 108 वैसे लोगों को जोड़ा गया है, जो वास्तविक रैयत ही नहीं है। मुड़मा मौजा में परामर्शी संस्था द्वारा 55 लोगों की सूची दी गई। जब जिला प्रशासन ने इसकी स्थलीय जांच की, तो इसका रैयतों के पंचाटी से कोई संबंध नहीं पाया गया। इसी तरह आनी गांव में विस्थापित परिवारों की संख्या 42 बतायी गई, जिनमें 30 का रैयतों से कोई संबंध नहीं था। कुटे गांव में 90 परिवारों की संख्या बताई। जब सत्यापन किया गया, तो इसमें भी 53 लोगों का नाम मूल रैयतों से मेल नहीं खाता है। जब इस सूचीबद्ध रैयतों का नाम आया तो सर्वे करने गए जांच कर्मियों को ग्रामीणों का विरोध भी झेलना पड़ा। नगर विकास मंत्री ने उक्त बातें बजट सत्र के दौरान शनिवार को हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के पूछे सवाल पर दिया।

ये भी पढ़ें:झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, खूंट से पकड़े गए 6 PLFI उग्रवादी; क्या-क्या मिला

393 रैयतों की बनाई गई है सूची

मंत्री ने कहा कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सर्वेक्षण में बाहरी लोगों को सूची में जोड़ते हुए 393 रैयतों की सूची बनाई गई। झारखंड सरकार किसी भी हाल में बाहरी लोगों को जमीन या मकान आवंटित नहीं होने देगी। ऐसे में उपलब्ध सूची की जांच होनी आवश्यक है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में ड्रग्स के कारोबार कसी जाएगी नकेल, सोरेन सरकार ने किया बड़ा फैसला

212 करोड़ की लागत से बना मकान, छह वर्ष बाद भी रैयतों को आवंटन नहीं

बता दें भाजपा के हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा था कि राजधानी के एचईसी स्थित कुटे, तिरिल, मुड़मा आदि गांवों के विस्थापितों के लिए 400 मकान बनकर तैयार हैं। काफी संघर्षों के बाद वर्ष 2016 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार में एचईसी के विस्थापितों के लिए 57 एकड़ जमीन में 212 करोड़ रुपये की लागत से मकान बनवाए थे। वर्ष 2019 में निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने विस्थापितों को आज तक उन्हें मकानों का आवंटन नहीं किया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में इन छात्रों को IAS की कोचिंग दिलाएगी झारखंड सरकार, फ्लैट भी लिए जाएंगे

विस्थापितों के हक को किसी भी हाल में नहीं मारेगी सरकार

विधायक नवीन जायसवाल ने पूछा कि क्या मकान निर्माण के बाद रैयतों से अधिग्रहित अतिरिक्त जमीन वापस की जाएगी कि नहीं। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून-2013 और हेमंत सोरेन सरकार की घोषणा पत्र में रैयतों की सरप्लस जमीन वापस करने की बात की गई थी। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने हाईकोर्ट के वर्ष 2009 के दिए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जो जमीन अधिग्रहित होने के बाद सरकार के पास है, वह किसी एग्जीक्यूट ऑर्डर के बाद रैयतों को वापस नहीं दी जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार विस्थापितों के हक को किसी भी हाल में नहीं मारने देगी। लेकिन उन्हीं विस्थापितों को जमीन वापस होगी, जो वास्तवित रैयत होंगे।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।