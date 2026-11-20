चक्रवात अकवान को लेकर अलर्ट पर झारखंड, रांची में शुरू हो गई बारिश, प्राइमरी कक्षाएं बंद
चक्रवात अकवान की वजह से झारखंड का मौसम बदल गया है। झारखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। चक्रवात को देखते हुए कई इलाकों में प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं को सस्पेंड कर दिया गया है।
चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ के संभावित खतरे को देखते हुए झारखंड के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त नीतीश कुमार के निर्देश पर जिले के सभी अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने और आपातकालीन तैयारियां पुख्ता रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही उपायुक्त ने आम नागरिकों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। इस दौरान कई इलाकों में स्कूलों की कुछ कक्षाएं बंद कर दी गई हैं।
रांची समेत कई इलाकों में शुरू हुई बारिश
झारखंड में अकवान का असर दिखना शुरू हो गया है। रांची समेत कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश के कारण तापमान में कमी भी देखने को मिल रही है। मौसम को देखते हुए कई स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं को सस्पेंड कर दिया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश
जारी निर्देशों के तहत सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के निचले, जलजमाव और बाढ़ संभावित इलाकों की पहचान कर लगातार निगरानी रखने को कहा गया है। नदी, नाला, पुल-पुलिया और अन्य संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित कर्मियों को अलर्ट रखने, उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने को कहा गया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि किसी भी अप्रिय घटना या नुकसान की सूचना तत्काल वरीय पदाधिकारियों को दी जाए। उपायुक्त ने तूफान के संभािवतखतरे के मद्देनजर उपायुक्त ने जिलेवासियों से सावधानियां बरतने की अपील की है।
केजी से कक्षा पांच की कक्षाएं आज स्थगित
चक्रवात 'अकवन' और भारी बारिश की चेतावनी को लेकर सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन ने 20 नवंबर को जिले क स्कूलों में कक्षा पांच तक का संचालन स्थगित रखने का आदेश जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है। हालांकि, सभी विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को निर्धारित समय पर स्कूल में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना होगा। साथ ही सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
आज दोपहर में ओडिशा तट को पार करेगा ‘अकवान’
मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद भीषण चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ तेजी से उत्तर की ओर बढ़ा है। गुरुवार सुबह यह नरसापुर (आंध्र प्रदेश) से लगभग 420 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 400 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 490 किमी दक्षिण, पुरी (ओडिशा) से 550 किमी दक्षिण में स्थित है। शुक्रवार दोपहर तक नरसपुर और पुरी के बीच (गोपालपुर के पूर्व के करीब) उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 90-100 किमी प्रति घंटा रहने का अनुमान है। जो झोकों के साथ 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
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