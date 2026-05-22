रांची में आज होगी बारिश, इन 6 जिलों में चलेगी हीटवेव; IMD का ऑरेंज अलर्ट
झारखंड में उमस और गर्म हवा के थपेड़ों से गुरुवार को जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। इसका सबसे ज्यादा असर पलामू में देखने को मिला, जहां अधिकतम पारा 45.2 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं, कोडरमा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला जिलों का तापमान भी 40 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।
Jharkhand Weather: झारखंड में उमस और गर्म हवा के थपेड़ों से गुरुवार को जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। इसका सबसे ज्यादा असर पलामू में देखने को मिला, जहां अधिकतम पारा 45.2 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं, कोडरमा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला जिलों का तापमान भी 40 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में शुक्रवार को पलामू, चतरा, गढ़वा, लोहरदगा, कोडरमा, हजारीबाग में गर्म हवा का प्रकोप बढ़ सकता है। वहीं, इन जिलों को छोड़ रांची समेत शेष जिलों में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ बारिश होने की आशंका है। संताल प्रमंडल समेत धनबाद व बोकारो जिले में इसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य में अगले पांच दिन के दौरान रांची के साथ-साथ कुछ जिलों में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
रांची का अधिकतम पारा 2 डिग्री अधिक
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, राज्य में अभी अधिकतम पारा 2 से 5 डिग्री तक अधिक चल रहा है। जमशेदपुर में यह सामान्य से 5 डिग्री और रांची में दो डिग्री ऊपर है। रांची का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री रहा। जमशेदपुर का न्यूनतम पारा सबसे अधिक 28.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। वहीं, राजधानी समेत अन्य भागों में यह एक से चार डिग्री तक अधिक रहा।
यहां हल्की बारिश हुई
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान धनबाद के मैथन, पंचेत, जामताड़ा, पाकुड़ के महेशपुर आदि जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई।
अधिकतम तापमान
मेदिनीनगर 45.2
जमशेदपुर 43.1
सरायकेला 42.3
चाईबासा 41.8
बोकारो 41.1
कोडरमा 40.7
गुमला 40.4
हजारीबाग 39.9
रांची 38.9
एक से दो डिग्री बढ़ सकता है तापमान
रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौसम में बदलाव की संभावना के बावजूद राजधानी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में गर्मी बढ़ने की आशंका है। इस दौरान उमस और बढ़ेगी। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों के तापमान में एक से दो डिग्री की वृद्धि होने के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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