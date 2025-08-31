rain alert in many districts of jharkhand तेज हवाओं के साथ होगी झमाझम बारिश, झारखंड के इन जिलों में अलर्ट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
rain alert in many districts of jharkhand

तेज हवाओं के साथ होगी झमाझम बारिश, झारखंड के इन जिलों में अलर्ट

रांची समेत राज्य में रविवार को कई जगहों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य के ऊपर बादल छाए रहेंगे। रुक-रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। सोमवार को हल्के बादल छाए रहेंगे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 31 Aug 2025 06:37 AM
रांची समेत झारखंड में रविवार को कई जगहों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य के ऊपर बादल छाए रहेंगे। रुक-रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। सोमवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके बाद मंगलवार और बुधवार को राज्य के कई जगहों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। चार सितंबर तक राज्य में तेज हवा और गरज के साथ कहीं-कहीं वज्रपात की चेतावनी दी गई है।

शनिवार को राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पूर्वानुमान के विपरीत मानसून कमजोर रहा। मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ और आसपास बना निम्न दबाव कमजोर हो चुका है। इसका प्रभाव इस सिस्टम से जुड़े साइक्लोनिक सर्कुलेशन पर पड़ा। इससे झारखंड में कम बारिश हुई। रांची समेत राज्य के कुछ जगहों पर हल्के से मध्य स्तर की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश खूंटी में 21 मिमी बारिश हुई। वहीं, सिमडेगा में 18.2, लातेहार में 13, चक्रधरपुर में 9.2 मिमी समेत राज्य के विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई। जबकि, रांची में शनिवार को 3.2 मिमी बारिश हुई।

रांची में 59 प्रतिशत अधिक बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में एक जून से लेकर 30 अगस्त तक 1012.3 मिमी बारिश हुई। यह सामान्य वर्षापात 792.5 मिमी से 28 फीसदी अधिक है। रांची में इस अवधि के दौरान 1285.3 मिमी बारिश हो चुकी है। यह सामान्य बारिश 810.0 मिमी से 59 फीसदी अधिक है।

पारा चार डिग्री तक बढ़ा

राज्य के कुछ जिलों में मौसम साफ रहने के कारण अधिकतम तापमान दो से चार डिग्री अधिक हो गया है। रांची का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री की वृद्धि हुई। जबकि, रांची का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा। यह सामान्य से एक डिग्री अधिक है।

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इससे रविवार को रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। प्रदेश के ऊपर चार सितंबर तक बादल छाए रहेंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी।