Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़railway train fare increased from 26 December know how much you will pay going from Jharkhand to other places detail
झारखंड से किस ट्रेन में कितना लगेगा, 26 से क्या होगा? बढ़े किराए की हर एक बात

झारखंड से किस ट्रेन में कितना लगेगा, 26 से क्या होगा? बढ़े किराए की हर एक बात

संक्षेप:

रांची से नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में 23 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से किराए में करीब 26 रुपये, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से दिल्ली के किराए में करीब 25 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

Dec 22, 2025 10:47 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रेलवे मंत्रालय की ओर से 26 दिसंबर से रेल किराया बढ़ाया जाएगा। यह किराया स्लीपर, वातानुकूलित और नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ाने की तैयारी है। इसमें 215 किलोमीटर तक के सफर में किसी प्रकार का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि इससे अधिक दूरी तक सफर करने पर एक पैसा और एक्सप्रेस, मेल एवं नॉन एसी ट्रेनों में दो पैसों की प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रांची से नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में 23 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से किराए में करीब 26 रुपये, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से दिल्ली के किराए में करीब 25 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हटिया से बेंगलुरु एक्सप्रेस में 37 रुपये, रांची-हावड़ा क्रियायोग एक्सप्रेस में 8 रुपये, रांची-हावड़ा वंदेभारत में 9 रुपये और रांची-कामाख्या एक्सप्रेस में 24 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

रांची-हावड़ा वंदेभारत में 462 किलोमीटर के सफर में सीसी एसी में 1160 रुपये किराया लगता था, अब 1169 रुपये देना होगा। इसके अलावा ईसी क्लास में 2210 रुपये लगता था, अब 2219 रुपये के आसपास लग सकता है। बता दें कि सभी ट्रेनों का नया किराया अनुमानित है।

किस ट्रेन में कितना बढ़ेगा किराया

इस बढ़ोतरी से टाटानगर से पटना, गया, आरा, बक्सर, छपरा और दिल्ली जाने वाले जनरल, स्लीपर और एसी श्रेणी के यात्रियों का खर्च बढ़ जाएगा। टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस में 615 किमी की दूरी पर 5 से 15 रुपये, दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस में 540 किमी पर 5 से 10 रुपये, हावड़ा स्टील एक्सप्रेस में 250 किलोमीटर पर 5 रुपये सीटिंग और एसी, टाटानगर-छपरा थावे एक्सप्रेस में 716 किलोमीटर पर 10 से 20 रुपये और दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में 1400 किलोमीटर की दूरी पर 15 से 30 रुपये तक किराया बढ़ेगा।

रांची-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1246 किमी

बर्थ (श्रेणी)वर्तमान भाड़ानया किरायावृद्धि
थर्ड एसी (3AC)2830 रुपये2853 रुपये+23 रुपये
सेकेंड एसी (2AC)3840 रुपये3863 रुपये+23 रुपये
प्रथम श्रेणी (1st AC)4765 रुपये4788 रुपये+23 रुपये

संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस 1333 किमी

बर्थ (श्रेणी)वर्तमान भाड़ानया किरायावृद्धि
थर्ड एसी (विकल्प 1)1575 रुपये1601 रुपये+26 रुपये
थर्ड एसी (विकल्प 2)2260 रुपये2286 रुपये+26 रुपये

रांची-हावड़ा क्रियायोग एक्स : 416 किमी

बर्थ (श्रेणी)वर्तमान भाड़ानया किरायावृद्धि
स्लीपर260 रुपये268 रुपये+8 रुपये
थर्ड एसी700 रुपये708 रुपये+8 रुपये
सेकेंड एसी995 रुपये1003 रुपये+8 रुपये

रांची-कामाख्या एक्सप्रेस : 1215 किमी

बर्थ (श्रेणी)वर्तमान भाड़ानया किरायावृद्धि
स्लीपर552 रुपये577 रुपये+25 रुपये
थर्ड एसी1485 रुपये1509 रुपये+24 रुपये
सेकेंड एसी2130 रुपये2154 रुपये+24 रुपये
प्रथम श्रेणी3585 रुपये3609 रुपये+24 रुपये

संपर्कक्रांति रांची-दिल्ली एक्स : 1294.9 किमी

बर्थ (श्रेणी)वर्तमान भाड़ानया किरायावृद्धि
स्लीपर605 रुपये630 रुपये+25 रुपये
थर्ड एसी1485 रुपये1510 रुपये+25 रुपये
सेकेंड एसी2255 रुपये2280 रुपये+25 रुपये

हटिया-बेंगलुरु एक्सप्रेस : 1886 किलोमीटर

बर्थ (श्रेणी)वर्तमान भाड़ानया किरायावृद्धि
स्लीपर775 रुपये812 रुपये+37 रुपये
थर्ड एसी (विकल्प 1)1919 रुपये1947 रुपये+28 रुपये
थर्ड एसी (विकल्प 2)2900 रुपये2937 रुपये+37 रुपये
Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Indian Railways
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।