झारखंड से किस ट्रेन में कितना लगेगा, 26 से क्या होगा? बढ़े किराए की हर एक बात

संक्षेप: रांची से नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में 23 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से किराए में करीब 26 रुपये, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से दिल्ली के किराए में करीब 25 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

रेलवे मंत्रालय की ओर से 26 दिसंबर से रेल किराया बढ़ाया जाएगा। यह किराया स्लीपर, वातानुकूलित और नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ाने की तैयारी है। इसमें 215 किलोमीटर तक के सफर में किसी प्रकार का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि इससे अधिक दूरी तक सफर करने पर एक पैसा और एक्सप्रेस, मेल एवं नॉन एसी ट्रेनों में दो पैसों की प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी।

रांची से नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में 23 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से किराए में करीब 26 रुपये, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से दिल्ली के किराए में करीब 25 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हटिया से बेंगलुरु एक्सप्रेस में 37 रुपये, रांची-हावड़ा क्रियायोग एक्सप्रेस में 8 रुपये, रांची-हावड़ा वंदेभारत में 9 रुपये और रांची-कामाख्या एक्सप्रेस में 24 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

रांची-हावड़ा वंदेभारत में 462 किलोमीटर के सफर में सीसी एसी में 1160 रुपये किराया लगता था, अब 1169 रुपये देना होगा। इसके अलावा ईसी क्लास में 2210 रुपये लगता था, अब 2219 रुपये के आसपास लग सकता है। बता दें कि सभी ट्रेनों का नया किराया अनुमानित है।

किस ट्रेन में कितना बढ़ेगा किराया इस बढ़ोतरी से टाटानगर से पटना, गया, आरा, बक्सर, छपरा और दिल्ली जाने वाले जनरल, स्लीपर और एसी श्रेणी के यात्रियों का खर्च बढ़ जाएगा। टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस में 615 किमी की दूरी पर 5 से 15 रुपये, दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस में 540 किमी पर 5 से 10 रुपये, हावड़ा स्टील एक्सप्रेस में 250 किलोमीटर पर 5 रुपये सीटिंग और एसी, टाटानगर-छपरा थावे एक्सप्रेस में 716 किलोमीटर पर 10 से 20 रुपये और दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में 1400 किलोमीटर की दूरी पर 15 से 30 रुपये तक किराया बढ़ेगा।

रांची-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 1246 किमी

बर्थ (श्रेणी) वर्तमान भाड़ा नया किराया वृद्धि थर्ड एसी (3AC) 2830 रुपये 2853 रुपये +23 रुपये सेकेंड एसी (2AC) 3840 रुपये 3863 रुपये +23 रुपये प्रथम श्रेणी (1st AC) 4765 रुपये 4788 रुपये +23 रुपये

संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस 1333 किमी

बर्थ (श्रेणी) वर्तमान भाड़ा नया किराया वृद्धि थर्ड एसी (विकल्प 1) 1575 रुपये 1601 रुपये +26 रुपये थर्ड एसी (विकल्प 2) 2260 रुपये 2286 रुपये +26 रुपये

रांची-हावड़ा क्रियायोग एक्स : 416 किमी

बर्थ (श्रेणी) वर्तमान भाड़ा नया किराया वृद्धि स्लीपर 260 रुपये 268 रुपये +8 रुपये थर्ड एसी 700 रुपये 708 रुपये +8 रुपये सेकेंड एसी 995 रुपये 1003 रुपये +8 रुपये

रांची-कामाख्या एक्सप्रेस : 1215 किमी

बर्थ (श्रेणी) वर्तमान भाड़ा नया किराया वृद्धि स्लीपर 552 रुपये 577 रुपये +25 रुपये थर्ड एसी 1485 रुपये 1509 रुपये +24 रुपये सेकेंड एसी 2130 रुपये 2154 रुपये +24 रुपये प्रथम श्रेणी 3585 रुपये 3609 रुपये +24 रुपये

संपर्कक्रांति रांची-दिल्ली एक्स : 1294.9 किमी

बर्थ (श्रेणी) वर्तमान भाड़ा नया किराया वृद्धि स्लीपर 605 रुपये 630 रुपये +25 रुपये थर्ड एसी 1485 रुपये 1510 रुपये +25 रुपये सेकेंड एसी 2255 रुपये 2280 रुपये +25 रुपये

हटिया-बेंगलुरु एक्सप्रेस : 1886 किलोमीटर