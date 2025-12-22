Hindi Newsझारखंड न्यूज़railway train fare increased from 26 December know how much you will pay going from Jharkhand to other places detail
झारखंड से किस ट्रेन में कितना लगेगा, 26 से क्या होगा? बढ़े किराए की हर एक बात
संक्षेप:
रेलवे मंत्रालय की ओर से 26 दिसंबर से रेल किराया बढ़ाया जाएगा। यह किराया स्लीपर, वातानुकूलित और नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ाने की तैयारी है। इसमें 215 किलोमीटर तक के सफर में किसी प्रकार का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि इससे अधिक दूरी तक सफर करने पर एक पैसा और एक्सप्रेस, मेल एवं नॉन एसी ट्रेनों में दो पैसों की प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी।
रांची से नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में 23 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से किराए में करीब 26 रुपये, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में रांची से दिल्ली के किराए में करीब 25 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा हटिया से बेंगलुरु एक्सप्रेस में 37 रुपये, रांची-हावड़ा क्रियायोग एक्सप्रेस में 8 रुपये, रांची-हावड़ा वंदेभारत में 9 रुपये और रांची-कामाख्या एक्सप्रेस में 24 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
रांची-हावड़ा वंदेभारत में 462 किलोमीटर के सफर में सीसी एसी में 1160 रुपये किराया लगता था, अब 1169 रुपये देना होगा। इसके अलावा ईसी क्लास में 2210 रुपये लगता था, अब 2219 रुपये के आसपास लग सकता है। बता दें कि सभी ट्रेनों का नया किराया अनुमानित है।
किस ट्रेन में कितना बढ़ेगा किराया
इस बढ़ोतरी से टाटानगर से पटना, गया, आरा, बक्सर, छपरा और दिल्ली जाने वाले जनरल, स्लीपर और एसी श्रेणी के यात्रियों का खर्च बढ़ जाएगा। टाटानगर-बक्सर एक्सप्रेस में 615 किमी की दूरी पर 5 से 15 रुपये, दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस में 540 किमी पर 5 से 10 रुपये, हावड़ा स्टील एक्सप्रेस में 250 किलोमीटर पर 5 रुपये सीटिंग और एसी, टाटानगर-छपरा थावे एक्सप्रेस में 716 किलोमीटर पर 10 से 20 रुपये और दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में 1400 किलोमीटर की दूरी पर 15 से 30 रुपये तक किराया बढ़ेगा।