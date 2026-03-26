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पटना-टाटानगर वंदे भारत में खराब खाना देने पर रेलवे का ऐक्शन, एजेंसी पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

Mar 26, 2026 07:16 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, धनबाद
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पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री को घटिया खाना देने के मामले में आईआरसीटीसी पर दस लाख और ट्रेन में यात्रियों को खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी पर 50 लाख जुर्माना का आदेश हुआ है।

पटना-टाटानगर वंदे भारत में खराब खाना देने पर रेलवे का ऐक्शन, एजेंसी पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

भारतीय ट्रेनों में लगातार खराब खाने को लेकर आ रही शिकायतों पर रेलवे ने ऐक्शन लिया है।पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री को घटिया खाना देने के मामले में आईआरसीटीसी पर 10 लाख और ट्रेन में यात्रियों को खाना सप्लाई करने वाली एजेंसी पर 50 लाख जुर्माना का आदेश हुआ है। जुर्माना के साथ ही कैटरिंग एजेंसी का लाइसेंस बर्खास्त करने का भी आदेश है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

सोशल साइट एक्स पर रेलवे मंत्रालय से जुर्माने के आदेश का पोस्ट वायरल हो रहा है। इधर, टाटानगर में आईआरसीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत हुई है। लेकिन जुर्माना के बाबत विभागीय सूचना नहीं है। पोस्ट के अनुसार, पटना से टाटानगर आने के दौरान यात्री ने 15 मार्च को सोशल साइट पर खराब भोजन की शिकायत की थी, जबकि एक अन्य यात्री ने टाटानगर-पटना वंदे भारत में 11 मार्च को एक्सपायरी चाय का सैशे देने की शिकायत सोशल मीडिया पर की थी। 16 मार्च को भी वंदे भारत में सिर्फ एक बार चाय देने से यात्री भड़कने के साथ शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि दो बार चाय देने का रेलवे का नियम है।

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यात्रियों की लगातार शिकायत के बाद कार्रवाई

बताया जाता है कि यात्रियों की लगातार शिकायत को रेलवे मंत्रालय ने गंभीरता से लिया और यह कार्रवाई की। इधर, जुर्माने का पोस्ट एक्स पर वायरल होने से सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या जुर्माना की राशि यात्री को मिलेगी। दूसरे यूजर्स ने मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की सराहना की है, लेकिन मॉनिटरिंग की कमी से यात्रियों को स्वच्छ और गुणवत्ता भोजन नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। एक अन्य यूजर्स ने ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा में यही रवैया बनाए रखने पर जोर दिया। टाटानगर-पटना वंदे भारत में खराब भोजन के कारण जुर्माना होने पर यूजर्स ने रांची-वाराणसी वंदे भारत के भोजन पर सवाल उठाया है।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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