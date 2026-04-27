बागबेड़ा में मर्डर! रेलकर्मी को सिर में मारी गोली; ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत
बागबेड़ा थाना क्षेत्र का स्टेशन चौक क्षेत्र रविवार देर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। बाइक सवार बदमाशों ने चौक से कुछ मीटर पर रेलवे लॉबी गेट के पास रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जीके गौतम आदित्यपुर का रहनेवाला था।
बागबेड़ा थाना क्षेत्र का स्टेशन चौक क्षेत्र रविवार देर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। बाइक सवार बदमाशों ने चौक से चंद मीटर पर रेलवे लॉबी गेट के पास रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जीके गौतम आदित्यपुर का रहनेवाला था। रात लगभग पौने 12 बजे हुई घटना के अफरातफरी मच गई। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेलकर्मी जीके गौतम को तत्काल रेलवे अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
सिर में मारी गयी गोली
बताया जाता है कि बदमाशों की फायरिंग के दौरान एक गोली उसके सिर में लगी और वहीं ढेर हो गया। रेलकर्मी के जमीन कारोबार से जुड़े होने की भी सूचना है। पार्किंग के समतलीकरण कार्य में भी उसने काम लिया था। फिलहाल, पुलिस घटना की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश कर रही है।
घटनास्थल से खोखा बरामद
पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल से खोखा भी मिला है। गोली किस हथियार से मारी गयी है पुलिस उसकी भी पड़ताल कर रही है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि रेलकर्मी लॉबी गेट की ओर जा रहा था, तभी बाइक से आए दो बदमाशों ने उसपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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