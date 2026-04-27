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बागबेड़ा में मर्डर! रेलकर्मी को सिर में मारी गोली; ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत

Apr 27, 2026 07:40 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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बागबेड़ा थाना क्षेत्र का स्टेशन चौक क्षेत्र रविवार देर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। बाइक सवार बदमाशों ने चौक से कुछ मीटर पर रेलवे लॉबी गेट के पास रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जीके गौतम आदित्यपुर का रहनेवाला था।

बागबेड़ा में मर्डर! रेलकर्मी को सिर में मारी गोली; ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत

बागबेड़ा थाना क्षेत्र का स्टेशन चौक क्षेत्र रविवार देर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। बाइक सवार बदमाशों ने चौक से चंद मीटर पर रेलवे लॉबी गेट के पास रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जीके गौतम आदित्यपुर का रहनेवाला था। रात लगभग पौने 12 बजे हुई घटना के अफरातफरी मच गई। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेलकर्मी जीके गौतम को तत्काल रेलवे अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

सिर में मारी गयी गोली

बताया जाता है कि बदमाशों की फायरिंग के दौरान एक गोली उसके सिर में लगी और वहीं ढेर हो गया। रेलकर्मी के जमीन कारोबार से जुड़े होने की भी सूचना है। पार्किंग के समतलीकरण कार्य में भी उसने काम लिया था। फिलहाल, पुलिस घटना की जांच कर रही है और अपराधियों की तलाश कर रही है।

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घटनास्थल से खोखा बरामद

पुलिस को जांच के दौरान घटनास्थल से खोखा भी मिला है। गोली किस हथियार से मारी गयी है पुलिस उसकी भी पड़ताल कर रही है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि रेलकर्मी लॉबी गेट की ओर जा रहा था, तभी बाइक से आए दो बदमाशों ने उसपर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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