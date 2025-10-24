Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़railway announced 20 special train from ranchi on chhath
रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ पर रांची से चलेंगी 20 स्पेशल ट्रेनें

रेलवे का बड़ा ऐलान, छठ पर रांची से चलेंगी 20 स्पेशल ट्रेनें

संक्षेप: रांची रेलमंडल से नियमित ट्रेनों के अलावा छठ पूजा के लिए 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रांची रेलमंडल की वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक शुचि सिंह ने गुरुवार को रांची स्टेशन के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी पत्रकारों को दी है।

Fri, 24 Oct 2025 07:16 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

रांची रेलमंडल से नियमित ट्रेनों के अलावा छठ पूजा के लिए 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रांची रेलमंडल की वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक शुचि सिंह ने गुरुवार को रांची स्टेशन के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि ये स्पेशल ट्रेनें पटना, आरा और गोरखपुर सहित कई जिलों के लिए चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 500 ट्रिप स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की तैयारी है।

शुचि सिंह ने बताया कि 44 ट्रेनों में 46 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए वरीय अधिकारी 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। इसके लिए वॉर रूम भी बनाया गया है। यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए बगैर टिकट स्टेशन पर प्रवेश करने वालों पर नजर रखने को कहा गया है। समय से पहले पहुंचने वाले यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इसमें 100 यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं। यात्रा के दौरान लोगों को समस्या न हो इसके लिए कैटरिंग कर्मचारियों को जरूरी उपकरण व संसाधन दिए गए हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Train
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।