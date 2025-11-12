झारखंड में रेल हादसा; दीवार तोड़ खड़ी ट्रेन से टकराई मालगाड़ी, एक-दूसरे पर चढ़े डिब्बे
संक्षेप: झारखंड के सरायकेला के आदित्यपुर में बुधवार को एक रेल हादसा हो गया। बिना इंजन के आ रही एक तेज स्पीड मालगाड़ी यार्ड में बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए दूसरी खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे एक-दूसरे पर चढ़ गए।
झारखंड के सरायकेला जिले के आदित्यपुर में बुधवार को सुबह के वक्त एक बड़ा रेल हादसा टल गया। बताया जाता है कि शर्मा बस्ती की ओर से बिना इंजन के आ रही एक तेज स्पीड मालगाड़ी यार्ड में अचानक बेकाबू होकर दीवार तोड़ते हुए दूसरी खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। घटना सुबह करीब 9:45 बजे हुई।
एक-दूसरे पर चढ़े कई डिब्बे
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसकी वजह से दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे एक-दूसरे पर चढ़ गए और यार्ड की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
अफरा-तफरी, बाल-बाल बचे लोग
घटना के समय यार्ड में काम कर रहे मजदूरों के बीच अफरा-तफरी मच गई। हालांकि लोग बाल- बाल बच गए। काम कर रहे सभी लोग समय रहते सुरक्षित स्थान पर चले गए, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
बिना इंजन दौड़ रही थी ट्रेन
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टकराने वाली मालगाड़ी बिना इंजन के पटरियों पर दौड़ रही थी। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि ब्रेक फेल या तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ।
विशेष टीम करेगी जांच
रेल प्रशासन को सूचना मिलने के बाद तुरंत वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी टीम और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है जो यह पता लगाएगी कि बिना इंजन के मालगाड़ी कैसे दौड़ने लगी।
रेल परिचालन बहाल करने की कोशिश
यह स्पेशल जांच टीम पता लगाएगी कि हादसे के पीछे मूल कारण क्या है। राहत की बात यह है कि हादसे में जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कंट्रोल खोने वाली मालगाड़ी के डिब्बों को हटाकर जल्द से जल्द रेल परिचालन बहाल करने का काम जारी है।