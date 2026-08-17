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खुद कीजिए प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात, राहुल गांधी ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि वह खुद प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करें। 

खुद कीजिए प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात, राहुल गांधी ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र
राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को लिखा पत्र

झारखंड में छात्रों के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को खुद एक बार प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करनी चाहिए और उनकी परेशानी दूर करनी चाहिए। राहुल गांधी ने सुझाव दिया है कि वे खुद प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलें ताकि झारखंड सरकार की ओर से उनकी चिंताओं को दूर करने के संकल्प को और मजबूत किया जा सके।

परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र पिछले 24 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और 15 दिनों से भूखहड़ताल पर है। इस बीच सरकार ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से दो दौर की वार्ता भी की। लेकिन इसके बावजूद छात्र आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। 20 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास के घेराव का भी आह्वान किया है। इस बीच आज फिर एक बार प्रदर्शनकारी छात्रों सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच नए सिरे से बातचीत होने वाली है।

राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन का क्या दिया सुझाव?

राहुल गांधी ने अपने पत्र मे कहा, जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में छात्र राज्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध शांतिपूर्ण रहा है और उनकी मांगें जायज हैं। मैं इस बात की सराहना करता हू कि झारखंड सरकार ने आपके द्वारा बनाई गई एक समिति के माध्यम से उनसे बातचीत शुरू की है।

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मेरा मानना ​​है कि छात्रों द्वारा उठाई गई कई मांगों पर सहमति भी बनी है। हालांकि, विरोध जारी है और कुछ छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं यह सुझाव देने के लिए लिख रहा हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से विरोध कर रहे छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलें। इससे उनकी बाकी चिंताओं को दूर करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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उन्होंने आगे कहा, भारत के युवा ही इसका भविष्य हैं। संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता दिखानी चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। कृपया उनकी बात सुनने और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाने की पूरी कोशिश करें।

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हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी का भी विरोध

प्रदर्शनकारी छात्र अब हेमंत सरकार के साथ-साथ राहुल गांधी के खिलाफ भी विरोध पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए और झामुमो-कांग्रेस गठबंधन पर उनकी मांगों के संबंध में ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया।

बाद में शाम को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदर्शनकारियों को सोमवार दोपहर दो बजे फिर से बातचीत के लिए बुलाया। यह प्रस्तावित बैठक सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत का सातवां दौर होगी। पिछले दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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