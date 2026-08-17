राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को लिखा लेटर, भाजपा को क्यों 'आपत्तिजनक' लगा
राहुल गांधी ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में प्रदर्शनकारी छात्रों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनके मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाने की अपील की। इस पर भाजपा का रिएक्शन आया है।
नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने आग्रह किया कि वह प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से पर्सनली मिलें और उनके मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाएं। राहुल गांधी के पत्र को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई है। पार्टी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी की भाषा को आपत्तिजनक कहा और कड़ा ऐतराज जताया।
अमित मालवीय ने अपनी सोशल मीडिया में लिखा कि राहुल गांधी का हेमंत सोरेन को लिखा यह पत्र न केवल आपत्तिजनक, बल्कि बेहद संरक्षणवादी और अहंकारी प्रतीत होता है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो वे किसी लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री को सुझाव नहीं, बल्कि निर्देश दे रहे हों और वह भी अपने ही सहयोगी को। अगर राहुल गांधी वास्तव में झारखंड के छात्रों की चिंता करते हैं, तो वे स्वयं रांची क्यों नहीं गए? दिल्ली से रांची के लिए सीधी उड़ान है। दिल्ली में बैठकर मुख्यमंत्री को निर्देश देने के बजाय वे रांची जाकर छात्रों से मिल सकते थे, उनकी बात सुन सकते थे और हेमंत सोरेन से सीधे संवाद कर सकते थे।
कर्नाटक के सीएम को पत्र क्यों नहीं लिखा
उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे कहा कि यदि छात्रों के हित को लेकर उनकी चिंता इतनी गंभीर है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को उन्होंने ऐसा ही पत्र क्यों नहीं लिखा? हालाँकि, इससे हेमंत सोरेन सरकार की जवाबदेही कम नहीं हो जाती। छात्र अपनी जायज़ मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों की अनदेखी करना और उससे भी बदतर, उनके साथ अकल्पनीय बर्बरता होना गंभीर विषय है। हेमंत सोरेन को अब तक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर देनी चाहिए थी। यह पत्र राजनीतिक हस्तक्षेप से आगे बढ़कर स्पष्ट रूप से ओवररीच है।
राहुल गांधी ने अपने पत्र में क्या लिखा
सोरेन को लिखे पत्र में गांधी ने कहा कि देश के युवा उसका भविष्य हैं और ''संकट की इस घड़ी में हमें उनके साथ एकजुटता और समर्थन जताना चाहिए।''गांधी ने कहा कि कांग्रेस का यह भी मानना है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस और भाजपा का कब्जा हो गया है तथा इसे छात्रों के शोषण और दमन के औजार में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अब वैसी मजबूत शिक्षा प्रणाली नहीं रह गई है, जैसी एक दशक पहले थी।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''मैं यह सुझाव देने के लिए पत्र लिख रहा हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करें। इससे उनकी शेष चिंताओं के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।'' भारत के युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए गांधी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में छात्रों को हरसंभव एकजुटता और समर्थन दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''कृपया उनकी बात सुनने और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित कदम उठाने की पूरी कोशिश करें।''
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