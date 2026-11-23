राहुल गांधी दिसंबर के पहले सप्ताह में आ रहे झारखंड, ग्राम प्रधानों से वन टू वन संवाद
राहुल गांधी 4 या 5 दिसंबर को झारखंड आ रहे हैं। पहले यह दौरा नवंबर में प्रस्तावित था। झारखंड के खूंटी में वे ग्राम प्रधानों से वन टू वन संवाद करेंगे। रांची में कांग्रेस नेताओं संग बैठक भी करेंगे।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिसंबर के पहले सप्ताह में झारखंड दौरे पर आ सकते हैं। उनका दौरा 4 या 5 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस दौरान वे खूंटी में ग्राम प्रधानों के साथ पेसा कानून को लेकर वन टू वन संवाद करेंगे। इसके अलावा राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। इस बैठक में संगठन से जुड़े मुद्दों और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा होने की संभावना है।
राहुल गांधी के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर पेसा पर्यवेक्षकों की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक 24 नवंबर को रांची स्थित राजकीय अतिथिशाला में आयोजित होगी। इसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के. राजू और सह-प्रभारी भूपेंद्र मरावी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पेसा कानून को लेकर चल रही गतिविधियों और राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी।
खूंटी में ग्राम प्रधानों के साथ प्रस्तावित संवाद को राहुल गांधी के दौरे का अहम कार्यक्रम माना जा रहा है। इस दौरान वे ग्राम प्रधानों से पेसा कानून के क्रियान्वयन, पंचायतों को मिले अधिकारों और जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आदिवासी बहुल झारखंड में पेसा कानून का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में कांग्रेस इस संवाद के जरिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।
नवंबर में होना था राहुल का दौरा
गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी का झारखंड दौरा नवंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित था। हालांकि, दिल्ली में रैली, पर्व-त्योहार और झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के कारण उनका कार्यक्रम टल गया था। अब दिसंबर के पहले सप्ताह में उनके झारखंड आने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, दौरे की अंतिम तारीख और विस्तृत कार्यक्रम को लेकर अभी औपचारिक पुष्टि का इंतजार है।
संविधान की रक्षा को सड़क पर उतरेगी कांग्रेस
संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय संविधान रक्षक रैली की तैयारियों को लेकर रविवार को राजकीय अतिथिशाला में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संयुक्त रूप से की। 26 नवंबर को राज्य स्तरीय संविधान रक्षक रैली डॉ भीमराव आंबेडकर चौक से प्रारंभ होगी और मार्च करते हुए बिरसा चौक स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष संपन्न होगी।
के. राजू ने कहा कि आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं और संविधान की मूल भावना के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, वह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इसी उद्देश्य से 26 नवंबर की संविधान रक्षक रैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ संघर्ष कर रही है।
इसी क्रम में पूरे देश में संविधान रक्षक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 26 नवंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने सभी फ्रंटल संगठनों व विभागों के साथ मिलकर राज्य की जनता को यह संदेश देगी कि कांग्रेस पार्टी संविधान, लोकतंत्र और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। किसी भी प्रकार के अन्याय और संवैधानिक अधिकारों के हनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विशेष सत्र की रणनीति पर आज मुख्यमंत्री करेंगे बैठक
झारखंड विधानसभा के 25 और 26 नवंबर को होने वाले विशेष सत्र की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सत्ता पक्ष के मंत्रियों और विधायकों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। बैठक में विशेष सत्र के दौरान सरकार की रणनीति और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा।
विशेष सत्र में एमएमडीआर संशोधन अधिनियम और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विशेष चर्चा होनी है। इन दोनों विषयों को लेकर सरकार सदन में अपना पक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की भूमिका, सरकार के पक्ष को प्रभावी तरीके से रखने और विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर मंथन होगा। विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई है।
इसमें मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों को सत्र के दौरान एकजुटता के साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकते हैं। एमएमडीआर संशोधन और एसआईआर दोनों ही मुद्दे राजनीतिक और नीतिगत दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। दूसरी ओर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने भी अधिकारियों के साथ बैठकें कर सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है।
मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में बांटेंगे नियुक्ति पत्र
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल एवं रोजगार सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे प्रशिक्षित युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट भवन स्थित द्वितीय तल के सभागार में पूर्वाह्न 11:30 बजे से होगा। इसमें मंत्री चमरा लिंडा और मंत्री हफीजुल हसन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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